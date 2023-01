Conoce tres proyectos culturales impulsados para visibilizar las voces femeninas. | Fuente: Difusión

Si te resulta más difícil pensar en el nombre de una escritora o directora que el de su par masculino, estamos frente a un problema. Uno que puede remediarse fácilmente si estás decidido a ello. En el Día de la Mujer, presentamos tres proyectos que buscan visibilizar la labor femenina y generar redes desde el mundo editorial, las artes escénicas y el cine. ¿Qué buscan? Una cosa para empezar: igualdad.

ALZAR LA VOZ EN LAS LETRAS

En los últimos cinco años, Lizbeth Alvarado fue armando una biblioteca feminista en su casa. Tras una visita a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara se dio cuenta de cuál sería su siguiente paso: armar una editorial feminista y con perspectiva de género.

El año pasado, durante la pandemia, nació Gafas Moradas con el objetivo de visibilizar la producción editorial de mujeres y de la comunidad LGTBIQ.

"En muchos casos es animar a las mujeres a escribir, también a la comunidad LGTBIQ y, en general, a gente que no tiene espacios. Los hombres se sienten más seguros a publicar; la gran masa de mujeres (no todas) tienen miedo y hasta verguenza de mostrar lo que hacen", comenta la editora.

A la fecha, ha publicado cinco títulos y para el 2021 tiene otra tanda planeada que incluye un libro de ciencia ficción de Axiel Vidam (a la venta en abril) y otros sobre cómics e historieta peruana. Sí, a las mujeres también nos interesan estos temas y escribir sobre ellos. Y Alvarado apuesta por peruanas, o de cualquier otro país, interesadas en publicar y ser voceras en diferentes temas.

Leer, escribir y publicar como una forma de hacer feminismo; y de demostrarles a las más jóvenes que tienen una comunidad dispuesta a ayudarlas. "Es demostrar a la sociedad peruana aún conservadora que no hay que tenerle miedo al feminismo. No es el cuco. Buscamos la igualdad y para eso necesitamos brindarles espacios a las mujeres que escriban y publiquen. Leyendo y publicando también puedes luchar", sostiene.

Gafas Moradas se lanzó durante la FIL Lima 2020. A pesar del miedo, tras conversar con autoras Lizbeth Alvarado se dio cuenta que era el momento. Y esto traería consigo charlas, cursos, etc. "Proyectos de este tipo tienen cabida porque son pocos, la gente los está esperando", recalca. Sus títulos se pueden conseguir en el Perú, España, Colombia, Argentina y Uruguay.

Ángela Mesa dirige las obras 'Azúcar para el pueblo' y 'Ana y Brisa' que se presentan en el FEDA. | Fuente: FEDA

VISIBILIZACIÓN Y PARIDAD

"La igualdad pasa por la visibilización. En el sector de las artes escénicas pasa igual que en otras áreas de la vida", comenta Ángela Mesa, una de las convocadas a la primera edición del Festival Directoras en Escena 2021 (FEDA).

La española empezó a estudiar actuación y, en ese momento, no se planteaba ser directora. Cuando se fue desarrollando profesionalmente aparecieron oportunidades que la llevaron a tomar el liderazgo. "Si empecé a dirigir fue por necesidad. No fue algo premeditado porque no había muchos referentes a los que acogerme, se veían como excepciones en la norma. La idea es voltear la norma para que haya paridad", recalca.

El FEDA también nace con el objetivo de crear redes de trabajo liderados por mujeres. Algo que destaca Ángela Mesa dada la comunidad en la que trabaja el sector de artes escénicas, porque desde la colectividad se puede dialogar y plantear respuestas hacia la igualdad.

"Sin redes de trabajo no tenemos nada. Es reconocer que hay otras mujeres directoras, dramaturgas y actrices que están ahí y forman parte de tu red. La idea es que después de la visibilización nos conectemos [...] El gremio solo avanza desde la colectividad. Tenemos que juntarnos, ver qué nos sucede y comenzar a apostar por las mujeres en general", comenta.

Si preguntamos por nombres de directoras o dramaturgas, es muy probable que cueste más recordar que si pensáramos en nombres de actrices. Si bien la española celebra la realización del festival, espera que en un futuro no sea necesario porque el rol del director ya no esté asociado a un género. Que llegue la igualdad.

"Apuesto porque se sigan haciendo festivales que nos sacudan prejuicios que ya son parte del pasado. Espero que continúe, pero mi sueño es que no haga falta", apunta.

Ángela Mesa participa en FEDA con las obras "Azúcar para el pueblo" y "Ana y Brisa" que se presentan del 19 al 28 de marzo. Para conocer toda la programación visitar este link.

ACCIÓN

El Festival Hecho por Mujeres se gestó después de la primera marcha Ni una menos, en el 2017. En ese momento, la principal discusión estaba centrada en si debía haber un festival enfocado solo en ellas. Estos cuestionamientos han dado paso a otros más importantes como las medidas que se tienen que tomar tanto desde el Ministerio de Cultura (Mincul) como hasta en las escuelas de cine.

Una cuota de género dentro de los premios de la Dirección Audiovisual de la Fonografía y los Nuevos Medios (DAFO), establecer protocolos antiacoso en las producciones o que no se permita la difusión de contenidos machistas en la televisión abierta son temas que preocupan a Fabiola Reyna, directora del festival, y en los que está trabajando a través de ciertas acciones dentro del festival.

Por ejemplo, a través del seminario de Perspectiva de Género en las Industrias Culturales. Con las participantes, se creará un documento final con las percepciones sobre distintas problemáticas de género y medidas que pueden tomarse dentro de las organizaciones culturales. "Son pequeñas acciones, pero me parecen necesarias para las siguientes medidas que deben ser tomadas ya", indica.

El Festival Hecho por Mujeres 2021, que va hasta el 10 de marzo, se realiza como una adaptación de lo que debió ser el año pasado. La selección de películas se ha mantenido en su mayoría; además es la primera edición que cuentan con una competencia internacional de cortos y largometrajes latinos. "Estamos felices con el impacto que ha tenido ya que buscamos expandirnos hacia la región. Nos interesa generar redes con colectivos de otros países", indica Reyna que para junio está planeando lanzar un ciclo de cine por el Mes del Orgullo.

La directora del festival considera que, en los últimos años, se empujan los reclamos feministas, pero que dé el resultado esperado es más lento. "Mientras más se empuja y más fuerte nos plantamos se irá acelerando el proceso. A veces se critica a colectivos o distintas luchas de ser achorados, pero creo que es necesario y debemos serlo más [...] Es importante que nos pongamos las pilas y usemos las plataformas para hablar sobre propuestas necesarias como el enfoque de género, la ley de identidad de género, el aborto seguro y gratuito y la educación sexual integral", sostiene. El arte también es político.

