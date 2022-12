Más de 170 artistas e intelectuales firmaron una carta en la que se exhorta a reponer en el cargo a Dante Trujillo, exjefe del Fondo Editorial del Congreso. | Fuente: RPP Noticias

El 7 de mayo, el Congreso de la República emitió la Resolución N°011-2020-2021-OM-CR con la que dio por concluida la designación de Dante Trujillo Ruiz en el cargo de jefe del Fondo Editorial del Congreso para colocar a Antonio Jáuregui como cabeza de dicha institución.

Esta decisión, sin embargo, generó la reacción de escritores, editores, periodistas e intelectuales, quienes expresaron su “extrañeza y preocupación” ante esta medida en una carta firmada por un total de 172 personas vinculadas al medio cultural peruano y dirigida a Manuel Merino de Lama, presidente del Congreso de la República, y a María Teresa Cabrera, tercera vicepresidenta.

Dicho documento solicita, además, dejar sin efecto la resolución que designa al nuevo jefe del fondo y restituir a Dante Trujillo en el cargo.

Los firmantes señalan: “Lo que nos motiva es llamar su atención sobre su importancia [del Fondo Editorial] y sobre el riesgo que existe de que caiga en manos de personas que no poseen el perfil requerido para una tarea que no solo pasa por la selección, edición y publicación de obras, sino por una verdadera curaduría y comprensión cabal del sistema editorial peruano, más aun en un momento histórico como el actual”.

Por su lado, Dante Trujillo manifestó a RPP Noticias que esta decisión del Congreso no tiene sustento. “Es arbitrario y antitécnico. No hay una sola manera de justificarlo”, afirmó. Y, seguidamente, añadió: “El Fondo [Editorial del Congreso] no es un feudo, sino un servicio al país”.

Ciudadanos y ciudadanas ligadas al trabajo intelectual y editorial, como Carmen McEvoy, Alejandro Neyra, Salvador del Solar, Fernando Ampuero, Alonso Cueto, Victoria Guerrero, Jerónimo Pimentel, Anahí Barrionuevo, entre muchos otros, respaldaron la labor del exjefe del fondo y exhortaron al Congreso a que “pueda continuar un trabajo que, ad portas del bicentenario del Perú y del propio Congreso de la República, resulta fundamental y urgente”.