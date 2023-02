Mario Vargas Llosa contó cómo viene pasando su cuarentena. | Fuente: EFE | Fotógrafo: Javier Cebollada

En tiempos de nuevo coronavirus, la literatura resulta para muchos una alternativa capaz de aliviar las tensiones que pueda generar el aislamiento social. Lo es, por ejemplo, para Mario Vargas Llosa, quien confesó que ahora tiene más tiempo para leer.

Durante una reciente entrevista al diario El País, el Nobel de Literatura 2010 afirmó que acaba de terminar la lectura de los “Episodios Nacionales” de Benito Pérez Galdós, un compendio de 46 novelas sobre la historia de España.

“Este confinamiento es algo formidable para mí, porque tengo un tiempo para leer como nunca he tenido”, dijo el escritor. “Generalmente trabajo mucho por las mañanas, pero dos o tres tardes a la semana tengo siempre algún encuentro, alguna entrevista. ¡Ahora no viene nadie! ¡Puedo leer diez horas al día!”, sostuvo.

Para el autor de “Conversación en La Catedral”, frente a esta crisis sanitaria, existen “compensaciones fantásticas, como la lectura”. “¡Ojalá se incremente [la lectura] gracias a la pandemia!”, añadió, tras asegurar que viene “viendo a amigos o conocidos que desaparecen arrastrados por esta enfermedad”.

LA PANDEMIA EN AMÉRICA LATINA

Aunque los casos de la COVID-19 continúan disparándose alrededor del mundo, Mario Vargas Llosa aseguró que en América Latina la enfermedad no ha golpeado a sus habitantes como en otros continentes.

“Si no sería difícil explicar que en Perú, con una infraestructura que no está a la altura del desafío, aún no llegue a los cien muertos”, señaló el escritor arequipeño. “En cualquier caso, mi país ha respondido enérgica y rápidamente, de modo que el presidente Martín Vizcarra ha aumentado enormemente su popularidad”, agregó.

Por otro lado, Vargas Llosa apuntó que la pandemia no debería servir como excusa para cerrarle las puertas a la globalización, pues este proceso “permite a los países pobres derrotar a la pobreza a gran velocidad, algo inesperado hace pocos años”.

“Sería muy negativo que, como consecuencia de esta pandemia, la globalización retrocediera y volviéramos a levantar fronteras que tanto trabajo ha costado disminuir”, puntualizó el laureado autor.

