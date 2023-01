¿Los conciertos virtuales serán el futuro del entretenimiento? | Fuente: Mar de Copas

En la pandemia por el nuevo coronavirus, uno de los rubros afectados fue el de entretenimiento. En él están los conciertos, que albergaban a miles de personas que disfrutaban de su música favorita en compañía de amigos en un mismo espacio.

Sin embargo, con la llegada del virus y para evitar su propagación, los músicos se tuvieron que reinventar para enfrentar la crisis no solo sanitaria, también monetaria, que nos dejó la COVID-19.

Esta “nueva normalidad” los ha llevado a explotar su creatividad para realizar eventos mediante una pantalla sin tener contacto con la gente, algo anormal para ellos. A pesar de la gran acogida que han tenido y que ha permitido que de alguna u otra manera nos ‘acostumbremos’ a este tipo de shows, aún queda un sinsabor. ¿Este será el futuro de los conciertos? ¿Nos acostumbraremos a estos eventos virtuales ¿La gente está dispuesta a seguir pagando para verlo por Internet?

Para conocer la respuesta a estas preguntas, RPP noticias conversó con diferentes especialistas en el tema -cantantes, productores, promotores y realizadores de eventos- para darnos una idea de lo que será el futuro de esta industria.

¿LOS CONCIERTOS ONLINE TIENEN FUTURO?

Jorge Fernández, promotor de eventos reconocidos como el Renace Fest, considera que esta nueva modalidad es un “nuevo amanecer” para la industria. A pesar de que cree que lo ideal es regresar a los conciertos en vivo, no se puede dar por las circunstancias que ya conocemos.

Además, agregó que el 2021 será crítico y decisivo ya que tendrán que acostumbrarse a los eventos virtuales: “En el futuro, lo virtual será parte de la oferta que el mercado va a recibir, va a enriquecer, será un valor agregado. No podemos vivir sin lo presencial, pero se abrirán nuevas opciones”, contó para RPP Noticias.

Alex Atkins, responsable de los conciertos de Digital Venue, cree que este tipo de eventos “serán una nueva opción de show”, pero “no reemplazan los presenciales”.

A pesar de que ve como positivo el replantear e innovar el mundo del entretenimiento, considera que lo negativo de esta modalidad es que no son tan rentables y tienen que seguir trabajando en relación con los costos sin dejar de lado una buena producción.

Para el 2021, lo virtual seguirá acompañándonos, por lo que Atkins cree que definitivamente esta pandemia los ha llevado a darle un plus a su trabajo de producción. “La tecnología es muy importante y estamos reeducándonos para nuevas generaciones”, contó.

LA REINVENCIÓN DE LOS ARTISTAS

Los conciertos virtuales han sido pan de cada fin de semana y son una manera de generar ingresos para los artistas.

Mar de Copas; Daniela Darcourt y We The Lion son algunos de los que han invertido tiempo en hacer presentaciones gracias a la tecnología. Sin embargo, a pesar de querer pisar escenarios y cantar con asistentes, consideran que este ni el próximo año sería bueno arriesgarse a hacerlo en vivo.

Wicho García, vocalista de Mar de Copas, comentó a RPP Noticias que es difícil la situación, pero es algo a lo que tenemos que acostumbrarnos. “Lo necesario ahora es mantener los protocolos de sanidad al 100% y sacar el mayor provecho de las oportunidades que la tecnología nos está ofreciendo para llevar el arte en general al público”, contó.

De igual manera piensa Julie Freundt, quien, a pesar de que no se pueden realizar eventos como antes de manera presencial, considera que “la cultura y el arte no pueden parar”.

Además, agrega que todo tiene su pro y su contra: “El pro de hacerlo en vivo en un teatro es esa calidez, el aplauso y el abrazo; sin embargo, por Internet, podemos llegar a más gente, lo podrán ver desde casa siendo más responsables”.

Y si bien esto seguirá siendo pan de cada día, envió un mensaje a todos los artistas donde recalcó que todos deben ser “gestores de alegría en estos tiempos”.

El pasado sábado 28 de noviembre, Amanda Portales celebró sus 55 años de carrera artística en el Teatro Municipal de Lima y para la cantante, resultó algo inusual hacer esta presentación. La artista peruana tenía planeado cantar para sus Bodas de Esmeralda en septiembre, pero por la pandemia, tuvo que cancelar todas sus presentaciones. “Tenemos que adaptarnos”, cuenta para RPP Noticias.

Por otro lado, para la ‘Novia del Perú’, realizar conciertos vía streaming es difícil y trabajoso, por ese motivo, no ve factible hacer este tipo de eventos. “El contacto con el público cuando cantas, se emociona, grita, te piden canciones, pero debemos cuidarnos, lo último que se pierde es la esperanza”, agregó.

César Fe, director de “La Patronal”, una agrupación de más de 15 integrantes que celebra la tradición de las fiestas populares del Perú, va en la misma línea de Portales. “Es un tema de proceso y qué bueno que antes de que termine el 2020, el folclor se esté reactivando. Eso es ser sincero porque seguimos con lo nuestro, con lo mejor que sabemos hacer”, sostuvo.

COMPONENTE AUDIOVISUAL

Antes de realizar un evento se debe tener en cuenta qué es lo que se quiere mostrar al público. Hay toda una producción detrás de lo que vemos por Internet y por cómo está la situación, es necesario darle algo más a los asistentes.

Para eso, los productores audiovisuales deben plantear qué tipo de concierto van a realizar -falso vivo o streaming- de la mano con los productores del evento. Así como los conciertos presenciales, los virtuales también se miden por la calidad de imagen que ofrecen.

César Fe de “La Patronal”, revela que es complicada la realización de estos conciertos ya que se tiene que pensar desde el público. Por otro lado, Christian Paredes, publicista de One Entertainment, que ha trabajado en festivales como Barrio Latino, comentó a RPP Noticias que no se ha animado a participar en este tipo de actividades porque “realmente no se alcanzan los números en ingresos, ni siquiera de los shows más chicos que hemos producido”.

Fe considera que la música en vivo es irremplazable y se pierde lo humano a través de la máquina, pero en cada evento que han trabajado, trata de que “se pueda sentir el feedback, aunque sea a través de la pantalla, gracias a los elementos técnicos y de producción que tengan y aporten valor a lo conocido hasta ahora”.

Para Paredes, está bien que algunas productoras estén haciendo conciertos virtuales, pero considera que “la realidad es distinta” debido a que en cada evento se trazan una meta de venta de entradas y con esta nueva modalidad, “pasar la cuota de 1000 tickets pagados, es difícil”. “Para nosotros que hemos hecho los principales eventos de este país solo queda esperar el regreso a los eventos en vivo”, sostiene.

'La Patronal' ofrecerá su primer concierto virtual el próximo 11 de diciembre. | Fuente: Instagram

¿ESTAMOS DISPUESTOS A PAGAR POR UN CONCIERTO ONLINE?

Hay personas que trabajan de la mano para llevar a cabo un concierto, y aquí también están incluidas las ticketeras. Domingo Seminario, gerente de operaciones de Joinnus, abre el panorama sobre cómo ha cambiado la situación de la plataforma en tiempos de pandemia.

“Es un tema complicado porque no han ido tan bien como en los presenciales, pero no en todos los casos”, comentó. Asegura que el consumo ha cambiado y las entradas están más baratas en algunos eventos por lo que hace una comparación: “Antes compraban tres entradas por evento para cada persona, ahora es al revés, compran una entrada para que tres lo vean”, dijo.

Cuando comenzó la pandemia, nueve días después de que el expresidente Martín Vizcarra dictara el Estado de Emergencia en el Perú, crearon el Joinnus Live, una plataforma para eventos en línea, ya sean grabados o en vivo.

“De hecho fue un cambio difícil porque todo era diferente: el comportamiento del usuario, los artistas… Igual se nos abrieron las puertas para otros eventos como obras de teatro y películas, entonces amplió el espectro y nuestro catálogo de entretenimiento”, contó.

Lo que rescata Seminario de esta nueva normalidad, es que el aforo es ilimitado para algunos conciertos, son los promotores quienes eligen cuántos pueden asistir.

Otro punto importante que destaca es que siempre se están reinventando porque la competencia es fuerte: “La competencia siempre está y ahora más porque todo se está digitalizando, la aparición de nuevas plataformas genera más competencia que antes”, dijo el gerente de operaciones de Joinnus.

