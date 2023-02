Comic-Con San Diego se desarrollará de manera virtual debido a la COVID-19. | Fuente: Comic-Con At Home

Por primera vez en 50 años, la Comic-Con de San Diego no abrirá sus puertas al público debido a la pandemia del nuevo coronavirus y podrá verse de manera virtual y gratuita en un evento llamado Comic-Con At Home.

Así, este encuentro se llevará a cabo del 22 al 26 de julio y presentará más de 350 paneles de productoras como 20th Century Studios y Searchlight Pictures, que presentarán sus novedades, además de contenidos de Disney+ y series de FOX Channel, FOX Premium y FX.

Este año, sin embargo, no habrá paneles de Marvel Studios y DC Comics (este último contará con su propio encuentro). Pero sí incluirá otras citas importantes, como las dedicadas a “The Walking Dead”, “Star Trek”, “The Boys”, entre otros.

Ahora, ¿cómo y dónde podrá verse la Comic-Con At Home? A continuación te mostramos algunos datos para seguir el día a día de uno de los eventos más importantes en el mundo del entretenimiento.

¿CÓMO Y DÓNDE VER LA COMIC-CON?

A partir de las 11:00 p.m. en Perú, del miércoles 22 de julio, la web www.comic-con.org se convertirá en Comic-Con@Home. En este sitio, las personas interesadas podrán encontrar la sala de exposiciones web, como si fuese un campus virtual, en el que destacarán aproximadamente 700 expositores.

Asimismo, los más de 350 paneles y programas que integran la oferta de la Comic-Con San Diego estarán disponibles en YouTube. Para tener acceso a ellos, solo basta con suscribirse al canal oficial del evento en esta plataforma digital.

Por otra parte, el Comic-Con Museum ofrecerá contenido interactivo el 25 y 26 de julio. El merchandising oficial podrá adquirirse mediante la Merch Store, también disponible en la web de la misma Comic-Con.

Desde la cuenta oficial de IGN se transmitirán 34 paneles de esta versión virtual del evento. En cuanto a las películas y el anime, este contenido podrá verse mediante la plataforma Scener Watch Party, un complemento de Chrome en el que los seguidores podrán comentar y debatir.

