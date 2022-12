Jaze conversó con RPP Noticias en Madrid, España, previa la final internacional de la Batalla de los Gallos 2019. | Fuente: Red Bull Content Pool

Por César Geldres

Enviado especial a España

El 28 de setiembre de 2019, Jaze perdió contra Litzen en la gran final de la Batalla de los Gallos Perú y sus opciones a clasificar a la final internacional eran nulas.

Sin embargo, el tiempo y las circunstancias hicieron que Jaze hoy se encuentre en Madrid viviendo la previa de la final internacional de la Batalla de los Gallos 2019.

Como se recuerda, Minos, quien es el campeón de Bolivia, no logró conseguir la visa para España. Por ese motivo, la organización realizó un concurso para elegir su reemplazo y Jaze ganó.

"Qué pena por el muchacho de Bolivia que no pudo venir. Ese es un tema complicado que siempre pasa y ya tiene que solucionarse. Más allá de eso estoy contento de estar aquí. Igual, si yo no venía Perú iba a estar muy bien representado con Litzen", dijo Jaze a RPP Noticias.

En 2018, Jaze compitió por primera vez en la internacional de la Batalla de los Gallos y perdió en primera ronda contra Aczino, actual subcampeón del mundo, y buscará en la edición de este año cobrarse su revancha y, por qué no, ser el nuevo campeón.

"Quiero ganar como cualquier otro competidor. Sí lo veo cómo una revancha. En la nacional yo salí a divertirme y no tenía el enfoque de salir campeón. Ahora, quiero rapear bien, pero competir un poco más", agregó.

Este 2019, también fue el debut de cantante como Jaze, quien acaba de estrenar la canción "Tranqui", la cual ya superó el millón y medio de reproducciones en YouTube. Sin embargo, muchos de sus seguidores se preguntan si es que está próximo a dejar de batallar para dedicarse a la música.

"Yo después de la God Level 2019 (dónde Perú consiguió el título internacional) pensé en no hacer más batallas. Ya no buscaba ganar más competencias, pero ahora que lo pienso, se viene FMS y otras competencias. Así que mientras yo no me presione puedo seguir batallando y haciendo mis temas", aseveró.

Jaze y Litzen participarán de la final internacional Batalla de los Gallos 2019, la cual se realizará este 30 de noviembre en Madrid, España. Todos los incidentes y detalles del certamen los podrá seguir en vivo a través de RPP Noticias.

