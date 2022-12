Bnet habló con RPP Noticias en la previa de la final internacional de la Batalla de los Gallos 2019. | Fuente: Red Bull Contente Pool

Por César Geldres.

Enviado especial a España.

Este 2019, España volverá a tener dos representantes en la final internacional de la Batalla de los Gallos, que se realiza este sábado 30 de noviembre en Madrid. Esta vez, ya no resaltan los nombres de los reconocidos exponentes Arkano, Chuty o Skone, pero hay dos nuevas caras: Bnet y Zasko Master, quiénes buscarán que el título internacional se quede en el continente europeo.

Precisamente, Bnet, quien clasificó a la final internacional recientemente, debido a que Shield Master (República Dominicana) no consiguió la visa para España y, al haber obtenido el cuarto lugar en 2018, clasificó directamente a la edición de este año.

"Yo me alegro de estar aquí y de poder participar, obviamente. Pero no es la forma que me hubiera gustado entrar porque significa que una persona se quedó afuera y se pierde esta experiencia. Ojalá algún día los problemas del visado se terminen", dijo Bnet a RPP Noticias.

Asimismo, el rapero español señaló que no se siente la "presión" ni "obligación" de ganar, pese a contar con la localía a favor.

"La verdad, no siento la presión de ser el 'favorito'. De hecho, es la internacional en la que menos siento ese factor. En Argentina (2018), se notaba en el ambiento lo que estaba pasando con Wos -de ser el exponente local-. En la de México (2017) fue algo parecido. El público español no es muy localista. No hay esa presión de que cómo es en España tiene que ganar un español", agregó.

Por otro lado, habló de las críticas que recibió su compañero Zasko Master, debido a que el público español no confiaba en él como representante para esta final internacional.

"Yo creo que cualquier persona que está aquí (en la Batalla de los Gallos 2019) es porque se lo merece. Zasko en infinidad de ocasiones ha demostrado sus cualidades. Es verdad, que la gente se deja llevar por sensaciones del momento. Por ejemplo, Zasko puede tener una mala jornada en FMS y la gente dice: '¡Madre mía!, él no nos puede representar en la internacional'", comentó.

Finalmente, señaló que ve en Aczino (México), Wos (Argentina), Zasko (España), Trueno (Argentina) y Jaze (Perú) a los rivales más fuertes y a los que buscará vencer este 30 de noviembre en la final internacional de la Batalla de los Gallos 2019.

