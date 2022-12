¿Aczino anunció su revancha contra Wos? | Fuente: Red Bull Content Pool

Por César Geldres.

Enviado especial a España.

¡Con sabor a revancha! La final internacional de la Batalla de los Gallos 2019 se realizará este 30 de noviembre en Madrid, España, desde la 1:30 p.m. (hora peruana), y el actual bicampeón del torneo ya anuncia que buscará recuperar el cinturón que ganó por primera vez en 2017.

Aczino, el reconocido exponente mexicano, conversó con RPP Noticias y señaló que llega a la final internacional de la Batalla de los Gallos en España por el título, aunque en el camino tenga que vencer a Wos, el campeón del 2018.

"De hecho, no me quejé del resultado (de cuando perdió con Wos en 2018). Dije: 'Bueno, voy a practicar y a intentar el año que viene'. Además, así yo me queje, el cinturón lo tiene Wos y eso no va a cambiar. La única forma que yo tengo de recuperarlo es compitiendo el sábado, no quejándome de lo que pasó", dijo Aczino.

Asimismo, Mauricio Hernández, verdadero nombre del representante mexicano, señaló que tiene una deuda pendiente con España, debido a que, en 2014, no puedo conseguir el título, pese a que cree que se lo mereció.

"Quiero pensar que sí. Vengo a saldar esa deuda con la gente que quería verme campeón cuando competí en Barcelona (2014). Ahora, tengo la opción de hacerlo en Madrid. Bueno, ser campeón en España sería lo más grande para mi carrera. Qué mejor que salir campeón donde inició la Batalla de los Gallos", agregó.

Por otro lado, Aczino señaló que este 2019 estuvo a punto de dejar el freestyle, pero ya tiene compromisos pactados para el 2020. Además, precisó que busca ganar el título de campeón mundial por segunda vez, pero ahora fuera de casa.

"Quisiera ganar este campeonato por segunda vez y, quién sabe, quizá me entren ganas de ganarlo por tercer y cuarta vez. No sé si eso me llene completamente en mi carrera de freestyle, tal vez eso me haga decir que ya estoy listo (para dejar las batallas de rap), pero actualmente no me siento que haya cerrado todo", comentó.

Finalmente, mencionó que buscará evitar enfrentar a los locales (Bnet y Zasko Master) en primera ronda), pero él está listo para enfrentarse con quien sea.

"Creo que evitaría a los locales, pero cuando uno piensa mucho en eso, al final te terminan tocando. Este año, yo vine a enfrentarme con quien sea. No me importa quien sea el rival. Yo vengo por el título y los demás son solo el trámite", concluyó.

