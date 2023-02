El artista plástico Bernardo Barreto ofrece visitas guiadas de su muestra 'Pinturas 2020' hasta el 3 de noviembre. | Fuente: Difusión

Si aún no la has visto, estás a tiempo. “Pinturas 2020”, la muestra individual del artista peruano Bernardo Barreto, que se presenta en la Asociación Tierra Baldía estará abierta al público hasta el 3 de noviembre. La exhibición presenta 18 piezas artísticas elaboradas en óleo y reflejan la reflexión de Barreto en torno a la abstracción pura, utilizando la técnica mixta y acrílica sobre lienzo.

“Pinturas 2020” muestra la libertad y el ingenio de Barreto para crear ventanas interiores hacia un mundo de infinitas posibilidades. Sus ideas, claras, íntimas y sensitivas refuerzan la vitalidad plástica de sus obras “Cielos concretos” y “Encantos azules”. Retoma el interés por el arte no figurativo, despertando la curiosidad y el gusto por la exploración del color y los trazos.

“Ángel y demonio” y “Puertas al cielo” son reflejo del carácter antagónico de sus conceptos. Mientras, “El jardín encantado” y “Océano” despiertan ese anhelo por los espacios exteriores. Ambos trabajos evocan la nostalgia del encuentro, instante en que dos cuerpos se interceptan y enlazan.

Bernardo Barreto participa activamente de The Graphic Artists Guild de Nueva York (EE.UU.). | Fuente: Difusión

LA TRAYECTORIA DE BARRETO

Bernardo Barreto estudió pintura y grabado en la Facultad de Arte de la PUCP (1977-1980). En 1984, viajó a Nueva York y es becado por The School of Visual Arts y el Center for Media Arts. Asistió a clases en The Art Students League.

En 1986 formó parte del proyecto de restauración de la Biblioteca Pública de Nueva York. Desarrolló el arte del performance y la proyección fotográfica, y participó en numerosas muestras de pintura y fotografía entre Perú, Estados Unidos, Alemania, Inglaterra, Francia, Hungría, Bulgaria, Cuba y Venezuela.

Además,Barreto ha sido ilustrador en diversas publicaciones editoriales entre las que destacan las revistas “Monos y Monadas”, “Caretas”, “Puente” y “Vuela Pluma”. Ejerce la docencia en la especialidad de dibujo del Instituto de Arte Toulouse Lautrec y en talleres particulares. Participa activamente en The Graphic Artists Guild de Nueva York, entidad que protege los derechos de los artistas. Actualmente, forma parte del Grupo Desbordes.

EL DATO

“Pinturas 2020” se exhibe en la Asociación Tierra Baldía (Av. Del Ejercito 847, Miraflores) hasta el martes 3 de noviembre. Bernardo Barreto ofrecerá visitas guiadas este sábado 31 de 6 p.m. a 7 p.m. y el lunes 2 de noviembre de 7 p.m. a 8 p.m.