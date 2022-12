Klaus Hargreeves tendrá su propio cómic, según Gerard Way. | Fuente: Captura de pantalla

Después del éxito de la serie “The Umbrella Academy”, se esperaba con ansias una segunda temporada que finalmente se confirmó. La historia inspirada en el cómic de Gerard Way, el exvocalista de My Chemical Romance, explorará nuevos caminos ya que se lanzará otra historieta basada en uno de los personajes.

De acuerdo con Way, se narrará la vida de Klaus Hargreeves, uno de los favoritos de la ficción de Netflix. El contó que "durante mucho tiempo" quiso contar lo que sucedió con el personaje después de que se disolviera la Academia Umbrella y antes de los eventos de la saga "Apocalypse Suite".

"Imaginé una década bastante salvaje para Klaus, llena de altibajos, lugares de mala muerte, excursiones sobrenaturales y batallas internas dentro de sí mismo. Estoy encantado de finalmente poder contar esta historia con mi coguionista Shaun Simon, quien ve este mundo tan claramente como yo. También me encanta trabajar con un arte tan increíble y un equipo de letras en INJ Culbard y Nate Piekos", aseguró el cantante.

¿DE QUÉ TRATARÁ?

Según PreviewsWorld, el nuevo cómic se llamará “You Look Like Death: Tales From Umbrella Academy”. Se centrará desde que Klaus Hargreeves fue expulsado de la academia cuando tenía 18 años.

Sin que sus hermanos adoptivos estén presentes, él tendrá que buscar cómo sobrevivir a fin de mes y esa es la razón por la que decide irse a Hollywood para comenzar una vida nueva.

Aún no se saben más detalles de la historieta, pero Gerard Way confesó que la escribirá con su colaborador Shaun Simon; mientras que INJ Cullbard se encargará de ilustrarla.

