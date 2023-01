La periodista y escritora presentó “Anís Nájar: 165 años de alquimia arequipeña” que narra la historia de la tradicional Bodega Nájar, así como compartir algunas recetas creadas por reconocidos chefs teniendo al anisado como principal insumo. | Fuente: Difusión

La periodista y escritora Teresina Muñoz-Nájar, pertenece a la quinta generación de la familia que creó el popular anís Nájar, una de las bebidas más famosas de Arequipa y del Perú. Este año, la autora presenta “Anís Nájar: 165 años de alquimia arequipeña”, un libro que contiene textos y fotos del recuento de la trayectoria familiar a cargo de Bodega Nájar, su legado y su relación con la historia de la Ciudad Blanca.

“A la hora de escribir, después de tantos años, es recordar y sobre todo admirar lo que hicieron los antepasados. Me parece que sí dedicarse a algo con tanta pasión y tratar de conservar la calidad de que esto siga continuando me parece admirable. […] A mí me enorgullece bastante y creo que el proceso fue bien natural y familiar”, comenta Muñoz- Nájar.

Además de contar la historia de una empresa con marca Perú, el dinero recaudado con la venta de los libros será donado en su totalidad a los niños de la Asociación de Ayuda al Niño Quemado – ANIQUEM para las celebraciones navideñas. “Lo justo que tiene que hacer uno, más en estos tiempos, es ser solidario con el otro”, comentó.

El anís Nájar dejó de ser un producto para convertirse en parte de la gastronomía arequipeña y peruana, acompañando a platos emblemáticos como el adobo en forma de té piteado (té con anisado).

“Yo relaciono un poco qué va pasando en Arequipa mientras el anís Nájar va creciendo, es parte de la ciudad y de su desarrollo. Traté de contar un poco la historia de Arequipa y la de empresa. Resulta bien halagador que seamos ya 7 generaciones dedicada (a esto)”, añade.

CON SABOR A PERÚ

Además de la historia sobre el anís Nájar, el libro contiene una serie de recetas elaboradas en colaboración con renombrados chefs peruanos como Gastón Acurio, Virgilio Martínez, Flavio Solórzano, Matías Cilloniz, Mónica Huerta, Blanca Chávez, entre otros.

“El libro lo presenté con un amigo arequipeño, Omar Zevallos, arequipeño también, ilustrador, caricaturista, escritor y periodista. Tuvimos un proyecto hace años que se llamó ‘Historia deliciosas’, que eran unos libros para niños sobre los productos nativos de América y siempre en la carátula había un Misti y es una manera de cómo cargamos nosotros en nuestra vida a Arequipa. Los arequipeños, además, somos militantes”, menciona.

