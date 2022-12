Teresa Ruiz Rosas ganó el Premio Nacional de Literatura 2020 en la categoría de novela por su libro 'Estación delirio'. | Fuente: Casa de la literatura | Fotógrafo: Tom Quiroz

La escritora Teresa Ruiz Rosas, la poeta Victoria Guerrero y el escritor Washington Córdova ganaron el Premio Nacional de Literatura en su edición de 2020, que este año continuó reconociendo la diversidad lingüística con la categoría literatura en lenguas originarias.

De acuerdo con una resolución del Ministerio de Cultura, Ruiz Rosas ganó en la categoría novela por su libro “Estación delirio” y obtuvieron menciones honrosas Alonso Cueto por “La Perricholi. La Reina de Lima” y Carlos Becerra por “Solo vine para que ella me mate”.

En la categoría no ficción, el título ganador fue “Y la muerte no tendrá dominio” de Victoria Guerrero. Las menciones especiales fueron para Lurgio Gavilán con “Carta al teniente Shogun” y Diego Salazar por “No hemos entendido nada”.

Finalmente, en la categoría literatura en lenguas originarias, incluida en el certamen desde el año pasado, esta vez el premio fue para Washington Córdova por su obra “Parawayraq chawpinpi” (“Entre la lluvia y el viento”). Obtuvieron las menciones especiales Niel Palomino por “T’aniwi” y Frank Mamani por “Simi Kapchiy”.

Victoria Guerrero ganó con su libro 'Y la muerte no tendrá dominio' el Premio Nacional de Literatura en la categoría no ficción. | Fuente: Fondo de Cultura Económica

El Ministerio de Cultura señaló que en esta edición del Premio Nacional de Literatura se registraron un total de 62 publicaciones aptas para participar del certamen, enviadas por 19 editoriales.

Asimismo, la entidad manifestó que los autores galardonados en las tres categorías serán premiados, cada uno, con un diploma de honor, una medalla conmemorativa y una suma de 10 000 soles.

Cabe recalcar que el Premio Nacional de Literatura es el máximo reconocimiento que ofrece el Estado peruano con el fin de “visibilizar el trabajo creativo de los autores y autoras peruanos; así como dinamizar el trabajo editorial”.

Como se recuerda, Teresa Ruiz Rosas es traductora y narradora, autora de títulos reconocidos como "El copista" y "Nada que declarar". Victoria Guerrero es poeta, editora e investigadora, y ha publicado libros como "Ya nadie incendia el mundo", "En un mundo de abdicaciones", entre otros. Washington Córdova, por su parte, es traductor y poeta, autor de libros como "Illariy" y "Urqukunaq qapariynin. Alarido de montañas".