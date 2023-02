La secuela de la novela ''Ready Player One', escrita por Ernest Cline, llegará pronto a librerías. | Fuente: IMDB

"Ready Player Two", la secuela de la exitosa novela de ficción "Ready Player One", verá la luz por fin el próximo 24 de noviembre, casi una década después de la obra debut del estadounidense Ernest Cline, que luego fue llevada al cine por Steven Spielberg. "Ready Player One", publicada en 2011, fue un gran éxito de ventas que llegó al primer puesto de ventas del New York Times, y que formó parte de la reputada lista durante más de 100 semanas. Además, el libro fue traducido a 37 idiomas y estaba disponible en 58 naciones. "Ready Player Two", de la editorial Ballantine Books, se puede comprar por adelantado desde este 8 de julio, y se espera que supere los impresionantes logros de su predecesor. El primer libro se publicó poco antes del resurgimiento de la cultura popular de los años ochenta, y antes de populares proyectos ambientados en esa década como "Stranger Things" o la adaptación de la película de terror "It" de Warner Bros, basada en una novela del mismo nombre de 1986 de Stephen King.

Ernest Cline publicó 'Ready Player One' en el 2011, novela que se convirtió en un éxito en ventas. | Fuente: EFE | Fotógrafo: Neil Hall

¿DE QUÉ TRATA LA NOVELA?

La historia que narra "Ready Player One" sucede en 2045, un momento en el que el cambio climático, la sobrepoblación y la pobreza han devastado el mundo, y buena parte de la humanidad busca consuelo en una realidad virtual en internet llamada "El Oasis", creada por James Halliday, un genio obsesionado con los años 80. La trama sigue a un adolescente, Wade Watts, que se dedica a encontrar la solución al "Juego Anorak", una búsqueda de un tesoro en "El Oasis" anunciada después de la muerte de Halliday y que llevará a que el ganador se haga con la fortuna de 500.000 millones de dólares del inventor. "Ready Player One" pasó a convertirse en 2018 en una película de Warner Bros, cuyo guión coescribió Cline y que protagonizaron Tye Sheridan y Olivia Cooke, y que recaudó más de 580 millones de dólares en taquilla. La cinta, por lo tanto, se convirtió en la película más taquillera de Spielberg desde su "Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal" de 2008. Cline, conocido también por su novela “Armada” de 2015, ha estado escribiendo este nuevo libro durante varios años. (Con información de EFE).