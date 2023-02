Los ganadores del Nobel de Literatura 2018 y 2019 | Fuente: Twitter @NobelPrize

La Academia sueca anunció este jueves a los ganadores del premio Nobel de Literatura del 2018 (año en que se suspendió la entrega) y del 2019, en una jornada histórica en la que por primera vez se anunciaron a dos ganadores de este galardón en el mismo día. El primero fue para la escritora polaca Olga Tokarczuk y el segundo, para el autor austriaco Peter Handke.

Olga Tokarczuk fue recompensada por "su imaginación narrativa, que con una pasión enciclopédica, simboliza el traspaso de las fronteras como forma de vida", dijo el secretario de la Academia sueca, Mats Malm. El Nobel de 2019 fue otorgado a Peter Handke por una obra "llena de ingenuidad lingüística que ha explorado la periferia y la singularidad de la experiencia humana".

Olga Tokarczuk

Peter Handke

¿Quiénes son los laureados?

Olga Tokarczuk, nacida en 1962,debutó como escritora de ficción en 1993 con The Journey of the Book-People, pero la fama le llegó con su tercera novela: Primeval and other Times. Autora de una docena de libros, es considerada en Polonia como la escritora más talentosa de su generación. Su obra, variada y traducida a más de 25 idiomas, va desde un cuento filosófico como Los niños verdes hasta la novela policiaca con tintes ecologistas Sobre los huesos de los muertos (2010) pasando por una novela histórica de 900 páginas, Los libros de Jacob (2014). De izquierda, ecologista y vegetariana, es crítica del actual gobierno nacionalista conservador de Derecho y Justicia (PiS) en su país. Su obra es, según la Academia un "excelente ejemplo de la nueva literatura polaca después de 1989".

Nacido en Griffen en 1942, Peter Handke publicó en 1996 su primera novela: Die Hornissen (Los avispones) y se hizo famoso con su obra "El miedo del portero al penalti", en 1970. Ha publicado más de 80 libros y es uno de los autores en lengua alemana más leídos e interpretados del mundo. ¿"El Nobel de Literatura? Habría que suprimirlo. Es una falsa canonización que no aporta nada a los lectores", dijo Handke en el pasado. El austriaco se ha consolidado, según la Academia, "como uno de los escritores más influyentes de Europa después de la Segunda Guerra Mundial".

Como el resto de los galardones Nobel, el de Literatura se entregará el 10 de diciembre, aniversario de la muerte del fundador, Alfred Nobel, en una doble ceremonia en el Konserthus de Estocolmo y en el Ayuntamiento de Oslo, donde se celebra el de la Paz.

Dos ganadores anunciados al mismo tiempo

El Nobel de Literatura se entregó en esta edición por partida doble, tras quedar el año pasado en suspenso en medio del escándalo por denuncias de abusos sexuales en el entorno de la Academia Sueca y la crisis interna que se precipitó en la institución. A raíz de ello se impulsó una renovación de sus miembros, una reforma de sus estatutos y procedimientos de selección, así como la inclusión de figuras externas en el comité que elige al premiado.

Hubo así una primera lista de hasta 200 candidatos, en febrero de este año, a lo que siguió una selección de ocho finalistas, unos meses después, de los que salieron los premiados. Los anuncios del Nobel de Literatura siguen a los de Medicina, Física y Química, que se dieron a conocer sucesivamente el lunes, martes y miércoles. El viernes se dará a conocer el de la Paz y, el lunes siguiente, el de Economía. (Con información de EFE y AFP)

