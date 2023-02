Sin una Ley del Libro, que vence este 11 de octubre, ¿cuánto más costará leer a los peruanos? | Fuente: Getty Images

Los peruanos leemos menos de un libro al año, según cifras del Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe (Cerlac). Una situación que podría agravarse con el vencimiento de los beneficios que mantienen a los libros sin impuestos en el país. ¿Cómo afectará la falta de una Ley del Libro (que llega a término el viernes 11 de octubre) a los lectores peruanos?

José Carlos Alvariño, presidente de la Cámara Peruana del Libro (CPL), resalta que de no aprobarse la Nueva Ley del Libro, los precios de los textos a nivel nacional subirían en 18%. "A partir del 11, sin una Ley vigente y con los beneficios vencidos, los libros subirán de precio inmediantamente. Se dificultará el acceso del libro también a textos escolares que compran los padres de familia para el año", comenta a RPP Noticias.

Pongamos un ejemplo de acuerdo al incremento señalado del 18% (referente al Impuesto General a las Ventas - IGV). En ese caso, el libro "Vizcarra" de Martin Riepl (Editorial Planeta) que cuesta actualmente S/. 49, a partir del viernes 11 (y con el vencimiento de los beneficios de la Ley del Libro) costaría S/. 57.82, casi 9 soles más de su precio.

Por su parte, Silvia González, presidente de Editores Independientes del Perú (EIP) explica que los actores que componen el ecosistema del libro también se verían afectados.

"No solo se afectarían a las editoriales grandes y MYPES, con casi 40 mil empleos en el Perú, sino también librerías, diagramadores, editores, correctores de estilo, imprentas y claro, los escritores. La situación no solo se daría en Lima, sino en todas las regiones donde se han comenzado a gestar algunas editoriales", menciona.

El costo de los libros aumentaría en 18%. | Fuente: Getty Images

RED DE BIBLIOTECAS

La nueva Ley del Libro integra otro punto importante para el fomento de la lectura en el país: el establecimiento de un sistema de bibliotecas públicas. Eva Flores, decana del Colegio de Bibliotecólogos del Perú, comenta que la falta de una red de bibliotecas que abarque todo el país es el principal obstáculo para el fomento de la lectura.

"No existe un sistema, está paralizado y algunas bibliotecas no cumplen con los estándares internacionales. Algunas funcionan con libros donados y no cuentan con presupuesto para comprar libros que se adecúen a su realidad y que puedan ser de interés para esos lectores", explica.

El debate de la Ley del Libro iba a darse en el Congreso el pasado 3 de octubre. Los acontecimientos políticos que llevaron a la disolución del parlamento dejaron en vilo a quienes esperan que se apruebe. Este 9 de octubre, en una conferencia de prensa con medios extranjeros, el presidente del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos, anunció que el próximo decreto de urgencia del Ejecutivo será sobre el fomento del libro. 

Ley del libro: ¿Cuánto más costará leer en el Perú? | Fuente: Getty Images

Te sugerimos leer