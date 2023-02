Tras sus novelas 'HHhH' y 'La séptima función del lenguaje', Laurent Binet publicó 'Civilizaciones', una novela histórica alternativa. | Fuente: Hay Festival Arequipa | Fotógrafo: Daniel Mordzinski

De “Civilization”, el videojuego diseñado por Sid Meier en 1991, el escritor francés Laurent Binet tomó el título de su más reciente novela “Civilizaciones” (Seix Barral), que actualmente se ha convertido en todo un fenómeno editorial. Pero de una idea del ensayista y geógrafo Jared Diamond, el autor de la aclamada “HHhH” se sirvió para poner en marcha la trama de su novela histórica alternativa.

Diamond planteó que fueron tres factores los que permitieron la conquista de los europeos a los pueblos americanos: el dominio del hierro, la domesticación de los caballos y los anticuerpos en sus organismos frente a enfermedades peligrosas para los indios. Binet, en “Civilizaciones”, decidió equilibrar esta balanza y preguntarse: ¿qué hubiera pasado si, en 1532, Atahualpa ya contaba con estas ventajas y viaja hasta los territorios del emperador del Sacro imperio Romano Germánico, Carlos I de España?

El resultado es una ucronía en la que los vikingos pasan de Canadá y viajan hasta tierras lambayecanas, Cristóbal Colón es capturado por indios taínos y los derrotados pasan a ser ganadores, es decir, los incas arriban a Europa y aprovechan las condiciones de la época para hacer del país ibérico su quinto suyo.

Por supuesto, la ficción de Binet no partió de la nada. Para componerla, el autor de “La séptima función del lenguaje” debió investigar una documentación que, según confesó a RPP Noticias a través de una videollamada vía Zoom, resultó “colosal”. Un proceso que detalló en la siguiente conversación, que sirve como antesala a su presentación en el Hay Festival Arequipa 2020 el próximo 7 de noviembre.

En 'Civilizaciones', su última novela, Laurent Binet se pregunta: ¿qué hubiera pasado si el inca Atahualpa invadía España en 1531? | Fuente: Editorial Planeta

Para un narrador que debutó con una novela realista, ¿cuán natural fue entregarse a las fantasías de la ucronía con “Civilizaciones”?

Vengo de una trayectoria de hace diez años, cuando debuté con la novela “HHhH”, pero no me considero un escritor como todos. Me considero un escritor que trabaja toda su vida sobre el mismo tema, que quiere escribir siempre el mismo libro. Lo que me interesa son las relaciones entre la historia y la ficción. Entonces, “Civilizaciones” es otra manera opuesta de abordar estas relaciones. Y me hizo mucho bien pasar de esta relación de la Segunda Guerra a una ficción más histórica.

Alterar los hechos históricos no significó una pérdida del rigor investigativo. ¿Qué lecturas nutrieron tu novela?

La documentación fue colosal. Tuve que investigar sobre vikingos, los incas, la España con Carlos V, el protestantismo. Para el tema de los incas fue bastante frustrante, porque toda la información proviene en gran parte de los españoles. Leí todas las crónicas, notablemente la de Pedro Pizarro que es el primo de Francisco [Pizarro]. Leí un libro del inglés William Prescott sobre los incas. Pero mi biblia fue Garcilaso de la Vega. Después regresé Perú, porque estuve una vez en la Feria del Libro de Lima, y fui a Cusco para después subir hasta el Ecuador, de donde dicen que fue originario Atahualpa. Visité también su magnífico Museo de Larco en Lima. Y el mejor libro que leí fue de Bernal Díaz del Castillo, pero consistía en la conquista de México. He leído toda una biblioteca completa sobre guerreros, incas y vikingos. Y también, claro, el diario de Cristóbal Colón.

Una tesis de Jared Diamond fue el impulso para escribir “Civilizaciones”. Pero ¿cómo fue el proceso de composición al darle esta variedad de registros en el lenguaje?

En referencia a Jared Diamond, efectivamente, imaginé que los vikingos les dieron a los indígenas los caballos y el control del hierro. Entonces, con esta introducción que tuve desde los vikingos, pude hacer este paso natural por las epopeyas islandesas. A partir del diario de Cristóbal Colón, pude hacer un pastiche a la manera de la época de los personajes que iba describiendo. La última parte, en que Cervantes entraba, la escribí a la manera del Quijote. Leía los libros de la época y escribía a esa manera: leía las epopeyas islandesas y escribía a la manera de estas epopeyas; la historia de Cristóbal Colón con la manera de los diarios de Colón; la parte central como lo podrían escribir los europeos en el siglo XVI. Y el objetivo era crear un realismo a partir del estilo para tener la impresión de que estábamos leyendo un documental histórico. Fue un juego muy difícil, exigente y divertido.

Para un lector peruano, “Civilizaciones” puede parecer una novela reivindicante, pero en una tradición tan realista como la nuestra parece un libro difícil de concebir. ¿Te parece que la tradición francesa ofrece más estímulos para alumbrar novelas como las tuyas?

No sé, no me siento tan anclado en la tradición francesa en cuanto a literatura. Me siento muy influenciado por la literatura internacional. En esta novela, precisamente, la literatura francesa no fue lo más importante, tanto como lo fue la italiana o la española. Aquí, las influencias francesas, se anclan más por Margarita de Navarra o Montaigne, los más conocidos. Sin embargo, hay un escritor francés que escribió sobre el mismo tema, llamado Éric Vuillard. Él obtuvo el premio Goncourt hace tres años y escribió un libro que se tituló “Conquistadores”, sobre la conquista del Perú, y también uno sobre la guerra de los campesinos en Alemania, que se llamó “La guerra de los pobres”. Entonces, por lo menos somos dos los escritores franceses que nos interesamos por ese tema.

Laurent Binet debutó con la novela 'HHhH', ganadora del Premio Goncourt 2010, a la que siguió 'La séptima función del lenguaje' (2015) y 'Civilizaciones' (2019). | Fuente: Hay Festival Arequipa | Fotógrafo: Joaquin Sarmiento

Quisiera extender un poco la ucronía de “Civilizaciones”: ¿cómo estaríamos actualmente si el protosocialismo de los incas hubiese tenido éxito?

Es cierto que, si los incas hubieran tenido el poder, en este momento todo el modelo capitalista sería forzosamente diferente. No sé si sería mejor o no, pero en relación a todo lo que es el recalentamiento global, tendríamos una mayor necesidad de una economía más planificada como la que tuvieron los incas que una economía de mercado regulada.

Tengo entendido que actualmente te atrae mucho la literatura sudamericana. ¿Hay algún autor que haya captado especialmente tu interés?

Hace como cinco años, el gran descubrimiento ha sido Eduardo Galeano, el escritor uruguayo. Especialmente, el libro “Memoria del fuego”, que tengo en mi cuarto y que leo regularmente y es de una belleza infinita.

Sabemos que están tratando de adaptar “Civilizaciones” a la televisión. ¿Aceptó Alfonso Cuarón dirigir el proyecto?

El nombre de Alfonso Cuarón estaba circulando, no sé cómo, pero le han preguntado y él dijo que no. Pero por el momento nada está decidido, están buscando escenaristas y yo también haría parte de ese trabajo de escenario. Seguimos buscando.