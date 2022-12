Ken Follet ha vendido millones de libros en todo el mundo y es uno de los escritores más prolíficos.

El joven y enigmático Jack fue capaz de construir la primera catedral gótica de Inglaterra en "Los pilares de la tierra" gracias a la pluma de su autor, Ken Follet, que este 5 de junio cumple 70 años y mantiene, con unos cimientos igual de fuertes, un imperio literario con la historia como protagonista absoluta.Apasionado declarado de Shakespeare, Ken Follet (Gales, 1949) asegura que él escribe los libros que le gusta leer a la mayor parte de la gente porque transmite emociones, y algo de cierto debe haber en su afirmación cuando ha vendido más de 160 millones de ejemplares de sus 30 novelas, que han sido publicadas en más de 80 países y 33 idiomas.

Hijo de un inspector de Hacienda profundamente religioso, el pequeño Follet creció sin juguetes, ni televisión, ni radio, por lo que solo en los libros encontró refugio y entretenimiento y, desde niño, desarrolló una afición por la literatura que culminó en una prolífica carrera de novelista histórico que, a punto de cumplir 70 años, mantiene viva.La llegada de la arquitectura gótica a Kingsbridge (Inglaterra) gracias a Jack, un joven pelirrojo arquitecto que en su viaje por el mundo conoce los secretos de estas construcciones, es la base de su libro más exitoso, "Los pilares de la Tierra" (1989), adaptada a la televisión en 2010 y próximamente como musical tecnológico en octubre de 2020 en Madrid.Con esta novela inició una trilogía que siguió con "Un mundo sin fin" (2007) para hablar sobre la peste de la Edad Media, y más recientemente con "Una columna de fuego" (2017), una historia de espías del siglo XVI que llega hasta la Sevilla de entonces con las guerras religiosas como telón de fondo.

SAGAS HISTÓRICAS

Pero esta no ha sido su única saga, ya que el autor británico le tomó el pulso a las dos guerras mundiales en "La caída de los gigantes" (2010) y "El invierno del mundo" (2012) y a la posterior Guerra Fría en "El umbral de la eternidad" (2014), gracias a cinco familias que, en cinco puntos estratégicos del mundo, sufrieron los estragos de los conflictos.Al escritor no le gusta retratar el presente por no tener respuestas a sus problemas, y es por ello que siempre ha usado su tinta para captar las luces y las sombras del pasado de la humanidad, con una documentación rigurosa sobre los episodios históricos en los que sitúa a sus personajes ficticios para reflejar la vida cotidiana.Pero Ken Follet no siempre ha sido Ken Follet, también fue Zachary Stone o Simon Myles en los años en los que publicó obras como "El escándalo Modigliani" (1976) o "El gran negro" (1974), novelas de escaso éxito de sus primeros años como escritor en los que prefirió firmar con pseudónimo.Tras años de intentos fallidos en los que compatibilizaba la literatura con el reporterismo para el diario galés sensacionalista South Wales Echo, su primer éxito le llegó con tan solo 27 años gracias a "La isla de las Tormentas" (1978), posteriormente adaptada al cine en "El ojo de la aguja" en 1981, con Donald Sutherland a la cabeza del reparto.Después, los 'thrillers' "Triple" (1979), "La clave está en Rebeca" (1980) o "El valle de los leones" (1986) le valieron la reafirmación como escritor de best-sellers, aunque en los años de lucha por triunfar también probó suerte con la literatura infantil con "El misterio de los estudios Kellerman" (1976). EFE

Te sugerimos leer