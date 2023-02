La escritora J.K. Rowling entró en una polémica por sus recientes comentarios sobre la comunidad transgénero. | Fuente: AFP

Más de 200 autores británicos firmaron un "mensaje de amor" a los transgénero, días después de que otros 58 escritores repudiaron las amenazas contra J.K. Rowling por sus opiniones sobre los derechos de la comunidad trans.

La última carta abierta -firmada por la novelista Jeanette Winterson, famosa por "Las naranjas no son la única fruta" y la joven escritora Malorie Blackman- fue publicada en Internet por The Second Shelf, una librería feminista londinense.

"Estamos contigo, te escuchamos, te vemos, te aceptamos, te amamos. El mundo es mejor por tenerte en él", dice la carta, coordinada por las autoras Kiran Millwood Hargrave y Daisy Johnson, que no menciona a la autora de "Harry Potter".

"Las vidas no binarias son válidas, las mujeres trans son mujeres, los hombres trans son hombres, los derechos de los trans son derechos humanos", señala la carta a meses de que iniciara la controversia por unos tuits de J.K. Rowling.

Los derechos de las personas transgénero han sido duramente debatidos en Gran Bretaña y Rowling expresó su preocupación, a principios de año, por el hecho de que se permita a las mujeres trans entrar en espacios femeninos, una opinión que fue alabada por algunos activistas de los derechos de las mujeres y criticada por los defensores de las personas trans.

EN DEFENSA DE ROWLING

La misiva sigue a otra firmada, días atrás, por el novelista Ian McEwan y el dramaturgo Tom Stoppard, la que afirmó que la escritora de "Harry Potter" se había enfrentado a "una avalancha de abusos que pone de manifiesto una tendencia insidiosa, autoritaria y misógina en las redes sociales".

J.K. Rowling desató una controversia en junio cuando escribió sobre "un mundo más equitativo después del COVID-19 para la gente que menstrúa".

La publicación de su última novela, "Troubled Blood", reavivó la polémica debido a la inclusión de un asesino en serie con una fijación con la ropa de mujer.

MENSAJE DE AMOR A LA COMUNIDAD TRANS

Muchas personas transgénero acogieron la última carta, con un mensaje de amor, como un respiro del áspero debate sobre sus derechos.

"A veces las voces transfóbicas se hacen tan fuertes que necesitas un recordatorio de que la gente está llena de amor, apoyo, compasión y amistad", tuiteó Juno Dawson, autora trans que también firmó la publicación. (Reuters)

Te sugerimos leer