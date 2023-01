Javier Cercas lanzó este año su última novela 'Independencia', una segunda parte de su laureado título 'Terra Alta'. | Fuente: Editorial Planeta | Fotógrafo: Daniel Mordzinski

Aunque hable con lucidez, lo cierto es que Javier Cercas está furioso. De la política, principalmente, pero también de una sociedad a la que ve cada vez con mayor desencanto luego de atestiguar "la brutal crisis catalana de 2017". Fruto de esa justificada rabia es su nueva creatura ficticia Melchor Marín, agente de la policía autónoma catalana que protagonizó "Terra Alta", novela ganadora del Premio Planeta 2019, y que ahora regresa en las páginas de "Independencia" (Tusquets) para desentrañar un nuevo enigma.

En videoconferencia con diversos medios de Latinoamérica, entre los que estuvo presente RPP Noticias, el autor español anunció que su último título integra un nuevo ciclo novelesco, conformado por cuatro volúmenes que tendrán a Melchor Marín en el centro de la trama. Un proyecto mayor que inauguró con “Terra Alta” y le permitió abrir nuevos horizontes a un autor que había alcanzado el reconocimiento con novelas de corte “sin ficción”, como “Soldados de Salamina” y “El monarca de las sombras”.

“Sentí que con ‘El monarca de las sombras’ acababa algo. Y que no debía continuar por ahí, porque corría el peor de los peligros que puede correr un escritor, que es el de repetirse o convertirse en un mero imitador de sí mismo. Yo eso no estaba dispuesto a hacerlo, porque esa es la muerte de un escritor. Y no quiero morirme, quiero seguir vivo como escritor. Yo necesitaba reinventarme y vino por la vía de estas novelas”, señaló Javier Cercas.

Desde Cataluña con dolor

En “Independencia”, Melchor Marín regresa a Barcelona para investigar un nuevo caso: alguien está chantajeando a la alcaldesa de la ciudad con un video sexual. Así, grandes dosis de novela negra sazonan esta historia enfocada en resolver un enigma, pero también en explorar aquellas élites barcelonesas que llevan la ambición, el cinismo y la corrupción como insignia. Un escenario que Javier Cercas pudo observar cuando, en octubre de 2017, tras un referéndum de autodeterminación, el congreso catalán proclamó su propia independencia que culminó con Carlos Puigdemont, el presidente provisional de aquella región, huyendo de la justicia a Bruselas.

De este convulso entorno social afloró la rabia que actualmente subleva a Javier Cercas contra la realidad y lo lleva a apostar por novelas sin cruces con su vida personal. Pero si su detective persigue la resolución de un crimen, ¿es pertinente pensar en un crimen nacional? Al respecto, el autor respondió: “Lo que ha ocurrido ha sido una muy mala idea. Dividir a una sociedad es muy fácil, volverla a unir es muy complicado. No sé si hay un crimen, pero hay una herida. No hubo muertos, pero sí hubo un atentado contra la democracia en nombre de la democracia. Lo de Cataluña es una manifestación de un fenómeno occidental que se le llama nacionalpopulismo”.

Sin embargo, vale puntualizar que el procés catalán fue solo el “carburador” para poner en marcha su nuevo ciclo novelesco, pues no es precisamente el tema de “Independencia”. “No es una novela esencialmente política, no encontrarán una crónica de lo ocurrido en Cataluña”, precisó Cercas, para quien la pregunta central que empuja su nuevo proyecto es: “¿Resulta legítima la venganza cuando la justicia no puede hacernos justicia?”. Una interrogante a la que la literatura —la de Javier Cercas, en todo caso— no ofrece ninguna respuesta. De lo contrario, no hay literatura.

