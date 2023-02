Desde Estados Unidos, la escritora chilena habló sobre el feminismo a propósito de su nuevo libro 'Mujeres del alma mía'. | Fuente: Instagram

Isabel Allende es una de las representantes femeninas más importantes de la literatura latinoamericana, a quien no tendríamos si no fuera por su rebeldía y estrecha relación con el feminismo desde la niñez. En su nuevo libro “Mujeres del alma mía”, la escritora chilena nacida en el Perú habla sobre uno de los movimientos más importantes en el mundo y las mujeres que ha admirado a lo largo de su carrera.

Desde San Francisco (Estados Unidos), donde reside, ella compartió unos momentos en videoconferencia con la prensa de Latinoamérica. La autora se refirió a su nueva publicación, la lucha electoral entre Joe Biden y Donald Trump, el feminismo y la conexión con las nuevas generaciones de la literatura.

En uno de los extractos de “Mujeres del alma mía”, se menciona que la “docilidad” es el peor enemigo de las mujeres: “Vamos a enojarnos en serio, enojarnos tanto que nuestra furia haga polvo los fundamentos que sostienen a esta civilización”. RPP Noticias le consultó qué le provocaba el ser testigo de las grandes movilizaciones de mujeres y diversidades en las que piden “rómpanlo todo” como un lema de la lucha por sus derechos.

“Eso sucede en todas las revoluciones, el feminismo es una revolución. Creo que es la más importante que hemos tenido en la historia desde que la conocemos, porque implica la mitad de la humanidad. Es una revolución de valores y forma de vida que va mucho más allá del género, es una postura ante la vida. A mí me parece que es irreversible”, indica Isabel Allende.

Sin embargo, como todas las revoluciones, se truncan por períodos. La escritora de éxitos literarios como “La casa de los espíritus” y “Paula” la describe como un “zigzag, avanzamos a ciegas, no sabemos por dónde vamos y llegamos, de repente, a una parte casi por casualidad”. Dentro de eso, está el propósito y la energía para lograrlo, pero hay circunstancias históricas en las que se detiene, aunque no retrocede.

“Viene después una ola de gente joven que le da una nueva vida y eso es lo que está pasando ahora, porque ahora las reivindicaciones no son solo de género”, plantea para RPP Noticias. “Ahora, es claro que el sistema de opresión afecta a muchos otros, aunque sean del mismo género que uno o no. Esa gente está en la calle protestando, porque el sistema es cruel y no les sirve a todos. Va privilegiando más y más a un cierto grupo y dejando de lado a los demás”, agrega.

Por esa misma razón, Allende confesó estar enojada con las elecciones presidenciales de Estados Unidos, su hogar desde hace varios años, porque muchos latinos han votado por un sistema que excluye a los más pobres. “En materia de feminismo es lo mismo, estamos en la calle todo el mundo protestando y mientras más seamos, mejor. Hay que llamarlos a todos, incluso a los viejitos, todos tienen que salir”, añade.

SU CONSEJO A LAS ESCRITORAS DE HOY

Con la presentación de “Mujeres del alma mía”, era inevitable pedir a Isabel Allende que diera su consejo a las escritoras jóvenes que recién se van aventurando a la literatura en un contexto de la nueva ola del feminismo. “Son parte del movimiento, de los tiempos que vivimos. Son la voz nueva, fresca y visionaria, que nos puede ir abriendo camino para otras cosas”, señala.

“Yo tengo 78 años y siento que no tengo que pasarle mi antorcha a nadie, con la mía voy prendiendo las antorchas de las jóvenes que están hoy día en la calle, escribiendo o haciendo tantas cosas extraordinarias. Les diría que no se achiquen, hay mucho que hacer. Mi mamá decía ‘todo se puede hacer con elegancia y sin bulla’. No, señores, el feminismo necesita mucho ruido. Así que, adelante y con ruido”, recalcó. Es hora de hacerse oír.

