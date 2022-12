Hernán Casciari en el programa ¿Quién Tiene la Razón? en RPP. | Fuente: RPP

El argentino Hernán Casciari ha publicado libros, escrito en blogs, narrado en radio y televisión, fundado y editado la revista Orsai, que se distribuye en más de treinta países. Pero no se considera intelectual, ni siquiera un "generador de contenidos".

"Me parece que soy un consumidor de contenidos muy curioso. No hay cosa nueva que no quiera ver, [me pregunto] qué es, para qué sirve, por dónde pasa la creatividad de eso. Una vez que me involucro con ese nuevo formato, naturalmente me surge [la creatividad] y le meto un cuento, a ver cómo reacciona el público a este formato”, dice quien ha prácticamente ha dejado de lado el papel para narrar historias de manera oral.

En muchas entrevistas, ha mencionado que cada vez le resulta más difícil sentarse a escribir algo. “Contar una historia en libro para que las personas lo lean un domingo por la tarde era una posibilidad del siglo XX, pero ahora ya no”.

“Hago lo de siempre: contar una historia, los formatos son múltiples”, explica en el programa ¿Quién Tiene la Razón? en RPP.

Compartir: algo más que vocación

De ese ejercicio de oralidad, surgió la vocación de Casciari por compartir historias. Ha compartido buena parte de sus relatos en plataformas como Spotify o YouTube.

Su relato 'La edad de los países' es su creación más escuchada, con más de 230,000 reproducciones en YouTube; le sigue 'Messi es un perro', con más de 170,000 reproducciones en la misma plataforma.

Es un ferviente creyente de compartir historias, aunque algunos de sus amigos cuenten que pierde más dinero del que gana con sus producciones; algo que él desmiente.

“No pierdo plata, pero sí comparto permanentemente porque me doy cuenta de que es la mejor manera, también si vamos a lo económico, de rentabilizar tu trabajo. Es la mejor forma de que todo el mundo te conozca”, precisa.

España y literatura

Actualmente vive en su país natal, luego de pasar 15 años en España sintiéndose “melancólico y solitario”. Pese a la dura situación que pasó allá, rescata algo fundamental: “Me parece que la melancolía y cierta incomodidad hace que la literatura crezca de una forma más poderosa”.

“En España lo que más hice fue escribir, ahora lo que más hago es interpretar y contar en voz alta esas historias que escribí. En este momento de hoy, que tengo tantas cosas divertidas para hacer, es muy difícil que me pueda sentar ‘triste’ a escribir”, señala.

Casciari se encuentra en Lima para presentar su unipersonal “Casciari a la carta”, en el que emplea solo su voz frente a un auditorio para narrar sus cuentos.

