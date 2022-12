La quinta edición del Hay Festival Arequipa cerró con 29,073 de asistentes. | Fuente: Hay Festival Arequipa 2019

La quinta edición del Hay Festival Arequipa cerró con 29,073 de asistentes, durante sus cuatro días en los que se trataron temas como medioambiente, periodismo, temas de género, ciencia, tecnología y la celebración de la mejor literatura.

"Volveremos en 2020", declaró Cristina Fuentes, directora internacional del Hay Festival al cierre del festival que recibió a más de 120 invitados locales, nacionales e internacionales.

Orhan Pamuk, Premio Nobel de Literatura, congregó en su charla a más de 900 personas. "He visto cuán diferente y única es Arequipa, he disfrutado mucho el festival. He disfrutado conversar con lectores entusiastas", comentó el escritor turco.

Por su parte, la franco-marroquí Leila Slimani, cuya participación causó gran impacto en el público, destacó la actitud del público del Hay Festival Arequipa 2019. "Las mujeres tuvimos muchas conversaciones sobre feminismo y la necesidad de luchar contra el patriarcado. Fue realmente genial", indicó

Orhan Pamuk, Premio Nobel de Literatura, congregó en su charla a más de 900 personas. | Fuente:

Cristina Fuentes, directora internacional del Hay Festival, destacó la ampliación del programa infantil y juvenil durante la presente edición. Además calificó de "acierto" la realización del Hay Forum en Moquegua y Ayacucho. "Hoy más que nunca hace falta no solo crear, sino mantener espacios de diálogo como el Hay Festival", recalcó.

El Hay Festival Arequipa 2019, realizado entre el 7 al 10 de noviembre, contó con la presencia del Premio Nobel de Literatura Orhan Pamuk, Renato Cisneros, Alonso Cueto, Pola Oloixarac, Héctor Abad Faciolince, Edmundo Paz Soldán y Alia Trabucco, entre otros autores.

Te sugerimos leer