J.K. Rowling desmintió los mitos más conocidos sobre la creación de 'Harry Potter'. | Fuente: EFE | Fotógrafo: Neil Hall

La escritora británica J.K. Rowling, autora de la saga “Harry Potter”, desmintió algunos de los mitos más famosos sobre la creación de estas novelas y descartó que su origen se diese en Edimburgo (Escocia), una de las ciudades que más explota turísticamente la historia del joven mago. Así, Rowling intercambió varios mensajes con usuarios de Twitter, por donde usualmente se comunica con sus lectores, en la que afirmó que la cafetería "The Elephant House", ubicada en el centro de Edimburgo, no fue el lugar de origen de Harry Potter, como defiende el negocio, sino que cuando lo visitó ya llevaba "varios años" trabajando en la novela. "Estaba pensando en poner una sección en mi página web sobre todas las supuestas inspiraciones y lugares de nacimiento de Potter. Estuve escribiendo Potter durante varios años antes de poner un pie en este café, así que no es el lugar de nacimiento, pero 'escribí' allí. ¡Así que lo dejaremos ir!", dijo la autora en respuesta a la pregunta de un usuario. "Si uno define el lugar de nacimiento de Harry Potter como el momento en que tuve la idea inicial, entonces fue en un tren entre Manchester y Londres”, tuiteó J.K Rowling.

Esta conversación animó a otros fans de Harry Potter a preguntarle sobre la veracidad de varias localizaciones y confesó no solo que la escuela de Hogwarts no está inspirada en algunas instituciones de la capital escocesa que se atribuyen el mérito, sino también que la librería Lello, en Oporto (Portugal), fuese la idea sobre la que construyó la biblioteca del colegio de magos. "A veces escucho que Hogwarts se basó en una u otra escuela de Edimburgo, pero eso también es 100% falso. ¡Hogwarts fue creado mucho antes de que viera cualquiera de ellas!", señaló la escritora escocesa, que destacó que sí terminó de escribir el libro séptimo "Harry Potter y las reliquias de la muerte" en el hotel Balmoral de la ciudad. "Por ejemplo, nunca visité esta librería en Oporto. ¡Ni siquiera sabía de su existencia! Es preciosa y me gustaría haberla visitado, ¡pero no tiene nada que ver con Hogwarts!", escribió junto a una foto de Lello, un impresionante recinto de estilo neogótico de 114 años de antigüedad. Sin embargo, para los "decepcionados" con esta noticia, como los calificó J.K Rowling, contó que sí estuvo trabajando en The Majestic Cafe de Oporto, donde la autora vivió dos años mientras enseñaba inglés a principios de 1990.

Rowling, que pasó un buen rato hablando de todos "los sinsentidos" sobre las inspiraciones de sus libros, destacó que su favorito es el que asegura que usó un parquímetro ubicado en Edimburgo mientras escribía “Las reliquias de la muerte”. “No sé conducir”, fue su respuesta. La autora británica bromeó sobre el hecho de que múltiples negocios, entre cafeterías, librerías, hoteles y restaurantes de todo el mundo, aseguren que pasó por allí durante el proceso de creación de alguna de sus novelas, con una foto de un letrero de un café de Edimburgo que asegura que la autora "nunca escribió" allí. "Vi ese letrero cuando estuve allí hace un par de años y me hizo reír. Estoy pensando en ir y escribir allí algún día para que tengan que corregirlo: ‘... excepto esa vez’”, ironizó. (Con información de EFE).

Te sugerimos leer