George R.R. Martin prometió acabar el sexto libro de su saga literaria 'Canción de hielo y fuego' el próximo año. | Fuente: AFP

La pandemia del nuevo coronavirus ha sido productiva para George R.R. Martin. Así lo dio a conocer él mismo en el blog de su página web, donde anunció que espera terminar “The Winds of Winter”, sexto título de su saga “A Song of Ice and Fire” (“Canción de hielo y fuego”), en el 2021.

“Tengo que confesar que, después de medio año de pandemia, cuarentena y distanciamiento social, estoy mostrando signos de fiebre de cabaña… la mitad de lo cual es bastante literal en mi caso”, escribió el autor de “Game of Thrones” al inicio de su publicación.

Y es que, en efecto, Martin se encuentra en una cabaña en las montañas, donde en medio del confinamiento estuvo escribiendo sin pausas la continuación de una saga que es uno de los mayores éxitos editoriales alrededor del mundo.

“Si nada más, el aislamiento forzado me ha ayudado a escribir”, confesó el escritor de 71 años. “Estoy pasando largas horas todos los días en ‘The Winds of Winter’ y estoy progresando constantemente. Terminé un nuevo capítulo ayer, otro hace tres días, otro la semana anterior”, añadió.

Sin embargo, este estado de escritura febril no significa que su libro vaya a estar terminado en unas semanas, puesto que, según adelantó, se tratará de un título de muchísimas páginas, tal y como pueden comprobarlo sus muchos lectores.

"Será un libro enorme y todavía tengo un largo camino por recorrer... Tengo días malos, que me deprimen, y días buenos, que me levantan, pero en general estoy satisfecho con la forma en que estoy haciendo las cosas", manifestó.

La serie 'Game of Thrones' está inspirada en la saga escrita por George R.R. Martin. | Fuente: IMDB

CONFESIONES DE ESCRITURA

George R.R. Martin confesó que, pese al buen ritmo de escritura que mantiene al encarar su nuevo proyecto literario, jamás podrá retomar las 150 páginas al mes que solía escribir cuando se ocupaba de “A Storm of Swords”, el tercer libro de su saga.

“Me temo que nunca volveré a recuperar ese ritmo de nuevo", expresó el también guionista de televisión. "Mirando hacia atrás, no estoy seguro de cómo lo hice entonces", agregó.

Por otro lado, el autor comentó que cuando no está ocupado en su manuscrito, se encuentra leyendo o viendo televisión. Y, en ese sentido, tuvo palabras amables con “If It Bleeds”, la nueva colección de novelas de Stephen King, y “The Glass Hotel” de Emily St. John Mandel.

Como se recuerda, George R.R. Martin es productor ejecutivo y cocreador de “House of the Dragon”, la próxima serie de precuelas de “Game of Thrones”. Además, Universal Cable Productions se está asociando con Hulu para desarrollar dos series basadas en sus novelas “Wild Cards”.

