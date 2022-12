FIL Lima 2020: Ricardo Eiriz, el administrador de empresas que dejó 25 años de trabajo para ser feliz

Ricardo Eiriz dejó sus 25 años dedicado a la administración de empresas por una profesión que estaba seguro iba a poder mantener durante toda la vida: ser feliz. RPP Noticias conversó con este gurú de la felicidad sobre la programación del subconsciente, el método INTEGRA y cómo este tiempo de pandemia puede afectar nuestra felicidad a largo plazo. | Fuente: Método Integra

Ricardo Eiriz dejó sus 25 años dedicado a la administración de empresas por una profesión que estaba seguro iba a poder mantener durante toda la vida: ser feliz. Ese cambio lo llevó a investigar y analizar caminos para llegar al subconsciente y hacer cambios para alcanzar la paz interior. Pero, su búsqueda no quedó ahí. Luego de encontrar su felicidad se dedicó a ayudar a otros en ese mismo camino. Un nuevo sendero que lo ha llevado a crear el método INTEGRA y publicar diversos libros sobre la transformación del subconsciente, a quien llama nuestro "piloto automático".

Este sábado 29 de agosto a las 4 p.m., y desde su casa en España, Eiriz presentará su libro "Un curso de felicidad" en la edición virtual de la Feria Internacional del Libro de Lima 2020, patrocinada por RPP Noticias, a través del cana de YouTube de la feria, en un evento organizado por SBS Librería Internacional.

RPP Noticias conversó con este gurú de la felicidad sobre la programación del subconsciente, el método INTEGRA y cómo este tiempo de pandemia puede afectar nuestra felicidad a largo plazo.

Ricardo, mencionas constantemente que tu profesión actual es "ser feliz", ¿puede uno construir su felicidad: es una meta o es el camino?

La felicidad es una camino, un estilo de vida. La felicidad durante muchos años yo la buscaba en el exterior y haciendo cambios radicales en mi vida: cambiando de rubro empresarial, divorciándome, etc. Pero, al final, acababa regresando a lo mismo. Acababa volviendo, al cabo de cierto tiempo, a esa misma sensación interna de insatisfacción, no estar vacío, sino de no tener mucho sentido en mi vida, de que realmente mirando la trayectoria de mi vida, en algún momento me había planteado que si yo volviera a vivir, ¿viviría la vida del modo en el que lo estoy haciendo? Y la respuesta era, siempre, no. Y si esa era la respuesta, las cosas no las estaba haciendo de la forma correcta. Estaba yendo por caminos que no me permitían sentirme pleno.

Un día tomé esa decisión, frente a un formulario en el que se me pedían diversos datos entre ellos la profesión, y ese día decidí que pondría una profesión que pudiera mantener para siempre y fue ahí que decidí rellenar ese espacio con “ser feliz”. Eso fue lo que me cambió radicalmente la vida: el ponerlo y el hacerme consciente de lo que había puesto. Que si mi profesión era ser feliz eso no era compatible con otra profesión, que eso no es compatible con dedicarle solo los ratos libres o el fin de semana y que debía tomar decisiones drásticas que permitieran cumplirlo.

En tiempos como los que vivimos, una pandemia global, ¿es posible ser felices?

Por supuesto que sí. Las circunstancias son las que son, el terreno de juego en el que estamos es el que es, pero a partir de ahí cada uno decide el modo en el que lo juega, vive, se enfrentan al día a día, con alegría o con tristeza, con optimismo o con pesimismo y decide el modo en el que vivimos la vida.

Todos podemos decidir y vivir acorde con esa paz interior. Al final, la felicidad no es que te de igual lo que pasa alrededor, la felicidad es que tú estés en coherencia contigo mismo, que estés bien, en tu centro contigo mismo y que con independencia con lo que pase a tu alrededor, tú te mantienes en ese estado. No es dejarte arrastrar por las emociones de los otros, del mundo exterior sino mantenerte en control con tus apuestas emocionales y mentales. Eso lo podemos lograr todos.

¿Cómo afectará este tiempo de crisis sanitaria a nuestra futura calidad de vida?

Nos vamos a enfrentar a personas que les afecte positivamente, que saquen un beneficio de esta experiencia que estamos viviendo de confinamiento, de compartir muchas horas con la familia, pero habrá otras que les suceda lo contrario, que se van a dejar llevar por el estrés, la tensión, miedo, angustia, incertidumbre del futuro. Las memorias que van a generar a nivel emocional y de creencias les va a comportar que de cara al futuro van a tener menos oportunidades de sacar el potencial que tienen dentro.

Las personas que ven en positivo, los que pueden ver lo bueno y fantástico que puede tener este confinamiento y ahora estamos volviendo a nuestros orígenes, con las personas que están a nuestro alrededor.

Una de las cosas más positivas que nos ha dado esto es tiempo, un regalo de tiempo para nosotros mismos. Hay algunos que lo han tomado como un sacrificio, mientras que otros han dicho: ‘vamos a aprovecharlo’, para crecer.

Lo normal es que la decisión de escoger uno u otro se toma desde el inconsciente, muchas veces viene como consecuencia de la programación que internamente vamos adquiriendo a lo largo de nuestra vida y que nos lleva ahora a responder en piloto automático sin para nada ser conscientes de lo que estamos haciendo.

Uno de los pilares de la felicidad, comentas en tus entrevistas, es el autoconocimiento pleno, ¿cómo lograr entendernos en pro de nuestro proceso de felicidad?

Para mí, la parte importante de conocernos está en conocer esa parte de nosotros que nos lleva por la vida sin que pensemos, que nos lleva en piloto automático, que es esa parte de nuestra mente subconsciente, esa parte que hace que sintamos las emociones que sentimos, que hace que tengamos las emociones que tenemos, la que nos lleva a tener los hábitos que tenemos en nuestro día a día. Si nosotros no somos capaces de conocerla, que es importante porque es la que nos lleva a ser felices o no, pues, sino las conocemos, difícilmente vamos a poder cambiarla y vamos a poder alinearnos para vivir de esa manera que queremos. Ahí es donde está la clave de la felicidad.

Pero, no basta solo con conocernos, sino con saber gestionarla, con saber hacer las transacciones para que aquello que no nos gusta lo podamos cambiar. Lo bueno, lo positivo que tenemos, es que todos tenemos esa capacidad, desde que nacemos estamos usando nuestra mente subconsciente, adquiriendo programación de las experiencias y después esa es la que se convierte en el origen de las decisiones.

Podemos acceder a nuestros subconsciente y cambiar nuestra programación para que nos lleve a tomar las decisiones que tengamos, para ser felices, que lo seamos.

¿Qué conocimientos de la Administración (su carrera profesional) han sido aplicados a la búsqueda de la felicidad?

Muchísimos. Es aplicar una mentalidad estructurada y sistemática, al respecto del estudio del subconsciente, sobre todo del cambio que nosotros tenemos en la programación. El enfoque es 100% práctico, no me ido al camino del por qué, sino cómo llegar a donde quiero llegar. Esto viene de una mentalidad analítica y empresarial: en las empresas uno busca ganar algo y alcanzar metas. Aquí es lo mismo.

Yo no quiero cobrarle a alguien por una sesión, sino para que alcance unos resultados. No quiero venderle mis horas, porque va en contra de la economía.

¿Es fácil alcanzar la felicidad?

Nosotros que usamos el método INTEGRA puedo decir que es algo fácil, es encontrar esa paz interior, esa coherencia, que para mí es la felicidad. Sobretodo sin tener que revivir experiencias traumáticas. Eso no impide que hay otros caminos que sí que requieren mucho tiempo, que son difíciles y que hay que sufrir por el camino porque hay que ir reconociéndose con las experiencias vividas.

¿Cómo defines INTEGRA?

Es la metodología que yo cree después de dar ese paso en mi vida de apostar por mi felicidad y posteriormente por la felicidad de los demás. Durante años, cuando tomé esa decisión, me dediqué a investigar el mundo del subsconsciente y los muchos caminos que teníamos para hacer esa transformación. Toda esa aproximación que hice, en la que conocí más de 50 técnicas que permitían llegar al subconsciente la hice desde el análisis. Eso me llevó a entender que no había ninguna que permitiera tocar todas las piezas que estaban en el subconsciente. Y entendiendo todo eso, decidí crear método INTEGRA que permitiera poner en orden todas las piezas, trabajar con cada una y lograr los cambios.

Cuando aplicamos método INTEGRA trabajamos todo: desde quitar traumas, bloqueos emocionales, lealtades, acuerdos kármicos, espirituales y poner creencias. Muchos más, estos son solo algunos de ellos. Para poder sembrar tenemos que sacar todo lo que nos molesta, cuando está el campo despejado, sembramos.

¿Cuál es el primer paso si decidimos ser felices?

Lo primero es ser conscientes de si somos felices o no lo somos no por lo que hacemos sino por lo que estamos programados. Yo soy feliz si internamente ese piloto automático está preparado para conectar con esa respuesta. Tú eres feliz cuando internamente vez todo en positivo, lo primero es ser conscientes que la felicidad proviene de nuestro subconsciente. Tenemos que saber acceder ahí para poder cambiar, saber comunicarnos. Luego, saber cuáles son las herramientas que me permiten hacer esas transformaciones.

EL DATO "Un curso de felicidad" de Ricardo Eiriz Organiza: SBS Librería Internacional Editorial: Sirio Presentación FIL: 29 de agosto a las 4pm a través de YoutubeFIL Sinopsis: Si únicamente tuviera la oportunidad de leer un libro en toda mi vida, ¿cómo querría que fuese? Útil, sorprendente, fácil de leer, con efectos sobre el resto de mi vida, que me ayudase a ser mejor persona, a conseguir los objetivos que me propusiese. Me debería aportar conocimientos nuevos. Debería abrirme un nuevo horizonte lleno de posibilidades. En definitiva, debería ser un libro que me permitiese disfrutar del proceso de leerlo y experimentarlo, al tiempo que generase una transformación enormemente positiva en mi interior, permitiéndome aprender todo lo que se necesita para sacar de la vida el mejor partido posible. Para mí, este libro da respuesta a todas estas inquietudes. Espero que también sea así en tu caso. Este libro es para ti, pero también lo es para todos aquellos que amas, aprecias, o simplemente forman parte de tu vida. No te creas lo que dice este libro, hasta que lo hayas comprobado por ti mismo.

