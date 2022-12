En un contexto de pandemia, la edición virtual de la FIL Lima 2020 ha puesto mucho más énfasis a la labor científica. | Fuente: Pixabay | Fotógrafo: Manuel de los Reyes Rubio Garcia

La pandemia de COVID-19 ha provocado que eventos como la FIL Lima 2020 se realicen enteramente en formato virtual. Por esa razón, la ciencia es uno de los temas a discutir en el evento, teniendo diferentes ejes para generar conversación desde las redes sociales: la importancia los científicos en la crisis de salud, su divulgación a través de la literatura y la visibilización del rol de las mujeres.

La fisióloga Fabiola León-Velarde, de Concytec, refiere que la labor científica es vital para todo tiempo, pero situaciones como la COVID-19 vuelven a ponerla sobre la palestra. Su actividad es necesaria para que la humanidad se desarrolle mostrando avances sobre la esperanza de vida, disminución de la pobreza y otros puntos relacionados al bienestar común.

“Sin duda, esta pandemia ha traído mucha mayor atención a los científicos y su quehacer. En el Perú, nunca hemos visto en un tiempo reducido, la presencia de tantos científicos, no solamente dándonos una cuota de optimismo, mostrando que es posible que, en nuestro país, se desarrollen y den respuestas a los diferentes aspectos que tenemos que combatir en esta pandemia”, comenta a RPP Noticias.

En ese sentido, León-Velarde destaca que las gestiones gubernamentales deben concentrarse en fortalecer sus recursos humanos, infraestructura e instituciones científicas. Es algo que la pandemia ha demostrado ahora más que nunca. “Aun cuando la ciencia ha respondido con un huracán de información científica, sabemos que está concentrada en algunos países”, detalla.

El punto a favor, a diferencia de otras épocas, es que la ciencia es universal. “Los países de Latinoamérica podemos dar ese salto de rana que todos deseamos para lograr la independencia tecnológica frente a un brote epidémico o una pandemia”, agrega la especialista de Concytec sobre la reacción de científicos alrededor del mundo.

LA LITERATURA Y EL ROL FEMENINO

A mediados del 2020, nadie hubiese esperado que una pandemia afectara de forma tan directa la normalidad de nuestras vidas. No obstante, en un contexto tan difícil, hay un creciente interés por la ciencia y cuáles son sus aportes a la calidad de vida de los seres humanos. Uno de los caminos para obtener esos conocimientos es la divulgación científica en la literatura.

Tras el estreno de “Dark”, la plataforma Netflix contó con la asesoría de la astrónoma mexicana Julieta Fierro para explicar de manera didáctica el mundo de la exitosa serie sobre viajes en el tiempo. En respuesta a RPP Noticias, ella asegura que esa curiosidad por conocer y crear es innata de todos los seres humanos, y la literatura —así como el cine o las series— pueden abrirnos la mente.

“¿Para qué sirve la divulgación de la ciencia, para qué nos sirve comentar sobre series como la de ‘Dark’ y explicar qué es lo que piensa la ciencia de esto? La ciencia es un camino para la imaginación, a través de los libros de ciencia, uno amplía su mente, descubre otras posibilidades, se le ocurre nuevas cosas”, considera. “Todos nosotros tenemos la capacidad de crear cosas nuevas, es cosas de fijarnos lo que hay en la naturaleza”.

A través de la ciencia, también podemos acceder a la amplia historia de este campo desde tiempos muy antiguos. ¿Cuál ha sido el papel de las mujeres y qué hicieron para exponer sus ideas y descubrimientos frente a una cultura machista? De esta manera, Jade García, directora cultural de la Cámara Peruana del Libro, nos ofrece un ejemplo histórico rescatado por autoras de la era moderna.

“La literatura también ha revisado grandes científicos. Por ejemplo, Rosa Montero nos cuenta los altibajos de Maria Curie, siendo una mujer de ciencia en un campo desarrollado mayoritariamente por hombres. En una época, donde había que firmar con el nombre del marido para que no haya ninguna represalia o temas similares”, cuenta a RPP Noticias.

Aunque la revalorización y visibilidad de las mujeres en la ciencia no debe quedar solo en leer el pasado, ya que hoy se necesitan científicas y divulgadoras de ciencia más que nunca. Por ello, Julieta Fierro nos brinda un panorama, donde todavía hace falta la presencia femenina para resolver cuestiones sobre la naturaleza de las propias mujeres, como uno de las especialidades a estudiar.

“Resulta que las mujeres son fundamentales, porque existen muchas disciplinas que no se han trabajado porque a los hombres no les ha interesado hasta ahora”, refiere. “Muchos problemas que tienen que ver con la salud reproductiva de las mujeres, no se han trabajado por los compañeros hombres, porque piensan que no son importantes. Para nosotras, sí lo son”.

