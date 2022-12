FIL Lima 2020: Experiencias y lecciones aprendidas durante la pandemia de la COVID-19

En el marco de la Fería Internacional del Libro de Lima 2020, su edición virtual presentó la mesa 'Lo que la pandemia nos dejó', un conversatorio en el que participó el doctor Elmer Huerta, la periodista Patricia Castro Obando y el doctor Mirko Zimic sobre las lecciones aprendidas hasta este momento de la crisis sanitaria por la COVID-19. | Fuente: EFE

La pandemia del nuevo coronavirus ha impactado en todo el mundo y ha traído una nueva normalidad que se mantendrá hasta que tengamos una vacuna eficaz, segura y accesible para todos. Como parte de las actividades de la FIL Lima 2020 se presentó el conversatorio "Lo que la pandemia nos dejó", una mesa de diálogo que buscaba presentar las experiencias y lecciones aprendidas de sus participantes.

Durante su intervención. el doctor Elmer Huerta, Consejero Médico de RPP Noticias, resaltó que aún estamos en el inicio de esta pandemia y que falta mucho camino por recorrer hasta el fin de la crisis mundial.

“Esto recién está empezando, estamos en el octavo mes de esta pandemia. Hasta que no tengamos un medicamento efectivo, que estamos lejos de tenerlo, una vacuna efectiva, que está a mediano, largo plazo, la vida no será la misma. De modo que tenemos que acostumbrarnos a vivir esta vida, esta nueva distancia social, todo esto de las mascarillas, el lavado de manos y vamos a tener que, lamentablemente todavía, seguir viendo que amigos y familiares van a enfermarse y algunos de ellos van a fallecer por esta enfermedad. Estamos en el comienzo”, dijo en su intervención final.

Además, agregó que la pandemia también nos deja la reflexión de cuál es nuestro papel en este mundo como especie. "Esta pandemia lo que nos deja es también una profunda reflexión de nuestro lugar en esta tierra, los seres humanos que nos creíamos los reyes de este planeta, nos creíamos con todo el derecho para deshacer glaciares, para secar ríos, para talar bosques, para poner explosivos y cargas en los subterráneos, nos hemos puesto de rodillas, y estamos de rodillas, frente a una molécula, porque un virus ni siquiera es un ser vivo", comentó.

La periodista y antropóloga Patricia Castro Obando vivió la pandemia desde Beijing, China, donde reside acutalmente. Ella contó que de un momento a otro, a finales de enero de 2020, en la capital asiática se vieron cambios notables por el avance de la pandemia.

“Me di cuenta que algo grave estaba sucediendo cuando un día salgo a la calle y no había nadie. Habían “desaparecido” los niños y los ancianos, en primer lugar. Es una cosa extraña que de un momento a otro no hay niños, no hay ancianos. […] Habían personas que parecían preocupadas. Nosotros teníamos la información oficial que este problema en Wuhan estaba avanzando”, menciona.

Ella resaltó que "siempre digo que la globalización no es solamente el contacto sino básicamente la colaboración" y que pese a que "teníamos otros planes y de pronto tuvimos que reaccionar para participar activamente por la sociedad".

Por su parte, Mirko Zimic, jefe de laboratorio de bioinformática de la Universidad Cayetano Heredia, subrayó la importancia de la ciencia y la tecnología en esta lucha contra la COVID-19.

“En el Perú, la investigación y la ciencia nunca han sido debidamente valoradas y solicitadas por nuestras autoridades cuando hemos estado en problemas y es nuestra cultura política de importar soluciones ante problemas, en lugar de buscarlos localmente en el Perú. Lo que nos está dejando en parte es reconocer que los investigadores peruanos tienen capacidad para buscar soluciones y lo que necesitamos es que nuestras autoridades vean eso, lo comprendan y apuesten por el desarrollo científico- tecnológico del Perú”, explica.

La pandemia seguirá siendo un tema comentado a lo largo de la FIL Lima 2020, patrocinada por RPP Noticias. Este evento literario finaliza el próximo domingo 6 de setiembre.

