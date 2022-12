Claudia Piñeiro presentará su libro 'Catedrales' en la FIL Lima 2020 este jueves 4 de septiembre. | Fuente: Instagram

La activista y escritora argentina Claudia Piñeiro, se ha caracterizado por tocar temas considerados tabú hasta el día de hoy en nuestra sociedad. “Catedrales”, su nueva obra, narra la historia trata de Ana, una joven de 17 años que aparece "descuartizada y quemada en un terreno baldío" y 30 años después, "todavía no se sabe qué pasó", reza la sinopsis del libro que será presentado de manera virtual en la FIL Lima 2020 este viernes 4 de septiembre.

“Busco romper el absoluto de la religión, de las instituciones, de la familia. Eso de ‘pase lo que pase familia es familia’, no existe. Si tienes familia que te lastima, ¿por qué seguir imponiéndose a vivir en un lugar donde no eres feliz?”, dijo Piñeiro a RPP Noticias.

Con la muerte de Ana, la escritora busca que se genere una serie de cuestionamientos sobre lo que hacen las autoridades con los feminicidios en Argentina y en toda Latinoamérica.

Claudia Piñeiro presenta su nueva obra 'Catedrales' en la FIL lima 2020. | Fuente: YouTube

En las páginas de “Catedrales” también se habla del aborto, tema en el que ya se había enfocado en sus anteriores obras. “Siguen muriendo mujeres por el aborto en Argentina, ¿cuál es el beneficio de que eso se mantenga fuera de la salud pública?”, comenta Claudia Piñeiro. En los dos años que le llevó escribir la novela, se tomó más tiempo en pensar la tapa ya que considera que “es una imagen disparadora de una niña que está sentada en una iglesia donde busca refugio, pero no lo encuentra”, agrega.

Aparte de ser escritora, la argentina también es activista y pone como prioridad las decisiones de las mujeres por encima de todas las cosas. “Tenemos que estar contentas de los avances que hemos hecho. Todas nos vamos protegiendo, antes era el silencio, ahora no”, comenta.

Claudia Piñeiro presenta su nuevo libro "Catedrales" en la FIL Lima 2020. | Fuente: RPP Noticias

Los lectores de “Catedrales” notarán que Lía, familiar de Ana, renuncia a su fe en el seno de una familia fuertemente católica.

“Mi familia es de tradición católica, fui a un colegio de monjas, pero ahora yo soy atea, no soy fanática de ninguna religión. Hay personas que son católicas, pero tienen la cabeza llena de cosas modernas y liberales. Además, hay en Argentina un movimiento que se llama ‘Católicas con el derecho a decidir’, no todo es tan malo”, comenta.

Su familia tiene una mezcla de distintas influencias, sin embargo, Claudia Piñeiro asegura que si sus padres vivieran estarían de acuerdo con su pensamiento y con que las mujeres tienen derecho a decidir sobre su cuerpo.

La escritora, dramaturga y guionista estrenó su libro en marzo de este año. La FIL Lima 2020 será un espacio para comentar sobre cómo es y será la lectura en tiempos de pandemia:

“’Catedrales’ se leyó básicamente en cuarentena, me parece que es una forma de lectura nueva, te atraviesa más”, asegura Piñeiro. “Muchos fanáticos y nuevos lectores me escriben y me da gusto que lo hagan”, concluyó.

Te sugerimos leer