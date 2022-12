Francisco de Paula Fernández, más conocido como Blue Jeans, presenta su novela 'La promesa de Julia' en la FIL Lima 2020. | Fuente: Difusión

Desde su casa en Madrid (España), Francisco de Paula Fernández, más conocido en el mundo entero como Blue Jeans, no tiene dónde escribir en plena pandemia. Y el tiempo, para un escritor que ha publicado 15 novelas en 11 años, resulta apremiante. “He escrito todos mis libros en cafeterías”, contó por videollamada a RPP Noticias.

Pero la crisis global desatada por la COVID-19 cerró su Starbucks favorito, donde dio punto final a su trilogía "La chica invisible". Y Blue Jeans debe buscarse un sitio en casa. Su plazo para empezar es el 1 de septiembre ya que, entre él y la editorial, hay una fecha de entrega pactada. Es, en todos los sentidos, un escritor profesional.

Aunque su ocupación principal es escribir, para él también es importante tener contacto con sus lectores, en su enorme mayoría adolescentes. Razón suficiente para unirse a la FIL Lima 2020 a fin de presentar "La promesa de Julia" este 30 de agosto a las 4 p.m. a través del Facebook de la feria.

En conversación con RPP Noticias, Blue Jeans contó detalles de su proceso creativo, así como de la compra de derechos de sus últimos tres libros por parte de la productora Morena Films, que busca llevar su thriller a la pantalla chica.

Hace unos años, tenías cierta reticencia a calificarte como escritor. ¿Te sigue ocurriendo lo mismo ahora?

Es una profesión a la que tengo mucho respeto y me ha costado mucho admitirlo, pero son 15 libros publicados y ya mis editoras me dijeron en el décimo: ‘Mira tienes que llamarte a ti mismo escritor, porque llevas 10 años publicando y aparte es una tontería que vayas diciendo que no lo eres’. Aun así, a mí me sigue costando considerarme escritor, porque le tengo mucho respeto a la gente que lleva muchos años más que yo en esto. Equipararme a toda esa gente me cuesta.

¿Cómo ves esa trayectoria de ser un escritor de internet a transformarte en un fenómeno editorial?

Ha pasado muy rápido y a la vez muy poco a poco. Quién me iba a decir en el 2008, cuando abrí aquel Fotolog, que iba a publicar 13 libros con editorial Planeta, las traducciones, la película, la venta de los derechos a la serie, todos los viajes que he hecho, los eventos, era imposible imaginar… Sigo aprendiendo, me organizo de otra manera, cada vez soy más profesional, hay más disciplina, me lo tomo más en serio. Se puede decir que soy un profesional de esto. Hay una gran diferencia entre escribir en internet para intentar enganchar a toda la gente que me seguía respecto ahora que ya sé dónde ir.

Escribes novelas de larga distancia, con un promedio de 300 páginas a más. Contradice ese lugar común que dicta que los jóvenes no leen mucho.

Se lee menos de lo que se debería leer, pero se lee más de lo que la gente piensa. Los jóvenes leen más de lo que los adultos piensan que leen. Solo hay que leer ciertos libros y autores —tanto españoles, latinos como americanos e ingleses— como los fenómenos que hubo estos años: “Juegos del hambre”, “After”, anteriormente la saga de "Harry Potter" y aquí en España las novelas de Laura Gallegos. Los adultos cuando vemos a un chico con el móvil, los videojuegos del Fortnite… parece que no hacen otra cosa. Y sin embargo, sí hay chicos que leen.

Y leen en papel, con lo cual afirma su relevancia en un mundo cada vez más virtual.

En mi caso, sí. Las ventas [de mis libros] son 99 [en papel] a 1 [en digital] o 98 a 2. Eso significa que mi público, que es nativo digital y hay mucha gente que ha nacido con el teléfono móvil y un ordenador delante, sigue con el papel. Es una muestra de que a veces las cosas no son como parece. Parecería que todos leen en digital hoy en día, y, sin embargo, mis ventas son en papel.

Con “La chica invisible” das forma a un nuevo personaje: Julia. En los tres libros la vemos desfilar de la escuela a la universidad ¿Cómo ves la evolución de este personaje?

Ha sido uno de los personajes más ricos que he creado. Uno de los que más me ha aportado y divertido, no solamente por el cambio de edad –empezar en el instituto y llevarla después a la universidad— sino la evolución personal que ella vive con todo lo que va pasando. En el primer libro, Julia es muy extrovertida, alegre y dinámica, con ganas de comerse el mundo, que pese a su inteligencia, memoria y lo bien que le va todo, no deja de ser una chica de 16 años que lucha por lo que sus sentimientos el imponen. Y luego en el segundo libro, después de lo que pasa, ella se convierte en un personaje introvertido, apático, le cuesta volver a ponerse en marcha, necesita la ayuda de su abuela. Y ya en el tercero, vuelve la Julia del primero, más madura y en la universidad, sus sentimientos son diferentes, ha cambiado su forma de ver el amor y la vida, y ha sido un personaje que ha evolucionado totalmente en los tres libros.

¿Esta incursión en el thriller nace de un intento por reinventarte como autor?

Yo estoy muy orgulloso de los libros de corazones, son los que me han traído hasta aquí. Es verdad que los corazones se comían el resto de la historia, porque trataba temas como bullying, trastornos de conducta alimentaria, sexo, Sida, drogas, relaciones padre e hijos, maltratos… Sin embargo, los corazones de las portadas y los títulos hacían que la gente solo me preguntara con quién se iba a quedar la protagonista. Mis libros eran sobre todo de amistad y relaciones entre personas.

Lo de empezar con thriller juvenil o novela de misterio sucedió simplemente porque yo necesitaba un cambio, la editorial también lo necesitaba y ya había lectores que me decían por qué no escribía otro tipos de libros. Y a mí me encantan las novelas de misterio, leo a Agatha Christie, y poder escribir algo relacionado con el misterio, pues, me apetecía mucho. Hablando con la editorial, planteé algo como “La chica invisible”, me dijeron que perfecto.

¿Qué leías de joven? ¿Con qué lecturas te formaste y cuáles son de tu interés actualmente?

Mis padres son muy buenos lectores y se esforzaron para que yo fuera lector. Tenía libros antes de nacer en la habitación. Yo he leído muchos libros de pequeño, los clásicos juveniles: “Moby Dick”, “Los tres mosqueteros”, los libros de Julio Verne... Y poco a poco he ido leyendo de todo. “El señor de los anillos” fue una trilogía que me hizo convertirme más en lector todavía. Por supuesto, Agatha Christie. Y hoy leo de todo: a Pérez Reverte, Dolores Redondo, John Verdon, Javier Castillo. Y mucha literatura juvenil que sacan mis compañeros en España para ver qué leen los jóvenes.

Morena Films adquirió los derechos de “La chica invisible” para adaptarlo a una serie. ¿Cuál sería tu rol en esta adaptación?

El tema del coronavirus está retrasando muchas cosas. En España estamos con una segunda ola de brotes, la cosa está complicada. Entonces tuvimos una reunión en verano, en la que conocí a las guionistas, las intenciones de la productora. Estoy tranquilo y esperando noticias a ver qué va a pasar. Necesitamos una plataforma; hasta que no haya una, no avanzarán las cosas. Me dijeron que yo iba a estar al tanto de todo, que podía intervenir cuando quisiera, que iba a conocer de primera mano todo lo que se va haciendo. Cuando acabe todo esto y empiecen a grabar, me van informando.

No es la primera vez que ves uno de tus libros en la pantalla. Pasó antes con la película de “El club de los incomprendidos”. ¿Las adaptaciones le dan una segunda vida al libro más allá de su existencia por sí sola?

Ayuda mucho, porque ten en cuenta que al cine fueron más de 400 mil personas a España a verla. Y cada vez que se pone en la tele, hay un montón de gente viéndola. Eso hace que la repercusión sea muy grande. Siempre que aparece la película, hay más ventas del libro en esa semana. Sí, toda película o serie, más que una segunda vida, lo que hace es multiplicar el conocimiento de esa historia y se suma mucha venta y gente.

¿Sigues con atención las series juveniles que se transmiten en Netflix?

Sí, las tengo que ver. Por lo menos un capítulo para saber qué ven los jóvenes. He visto “13 Reasons Why”, “Élite”, “Control Z”, “La casa de papel”, “Pretty Little Liars”. Tengo que ver lo que ven los jóvenes (…). Si aparece un grupo coreano que está muy de moda y lo escuchan muchos jóvenes, por ahí tengo que escuchar BTS para saber qué oyen. Tengo que estar pendiente de la realidad: cómo se habla, lo que se dice, lo que se ve y se escucha.

Puede ser muy prematuro preguntarlo, pero ¿estás trabajando ya en un nuevo proyecto?

Estoy en ello. Tengo la pizarra lista con el título del libro, los nombres de los personajes, el archivo de Word preparado. Solo falta sentarse. El nuevo libro que tengo en mente sí que necesito que el personaje esté más definido para empezar a escribirlo. Es una historia muy curiosa y vamos a ver qué sale.

