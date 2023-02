Isabel Preysler no acompañará a Mario Vargas Llosa en la FIL Lima 2019. | Fuente: EFE

Isabel Preysler no acompañará a Mario Vargas Llosa en la FIL Lima 2019. En esta edición del encuentro literario, la organización del evento convocó como invitado de honor al Nobel peruano.

Fue el mismo presidente de la Cámara del Libro y director de la Feria del Libro, José Carlos Alvariño, quien confirmó que la socialité hispano-filipina no llegará al Perú para acompañar a Vargas Llosa durante su participación en el evento literario.

"Es lo que nos han dicho. No me han dado razones, pero va a venir él, nada más. Además, va a estar con sus hijos y nietos. Es un gran abuelo. Yo lo vi en el Hay Festival del 2018 y vi que hay un vínculo familiar muy bonito. Él no anda sentado a un lado con su medalla de Nobel, más bien juega con sus nietos", dijo Alvariño.

Isabel Preysler y Mario Vargas Llosa | Fuente: EFE

Como se recuerda, Mario Vargas Llosa y su pareja alborotaron Arequipa en 2018, debido a que arribaron a dicha ciudad por la celebración del Hay Festival, evento literario0 que anualmente se realiza en la ciudad blanca.

En aquella ocasión el escritor peruano donó más de 2800 libros de su colección privada a una biblioteca pública en Arequipa, ciudad que lo vio nacer.

Mario Vargas Llosa e Isabel Preysler sorprendieron al mundo entero al anunciar su romance, luego de que el Nobel finalizara su matrimonio de casi 50 años con Patricia Llosa, su prima hermana y a quien consideraba el amor de su vida.

Isabel Preysler se casó tres veces y tuvo 5 hijos. Con el cantante Julio Iglesias tuvo a Enrique, Julio Iglesias Jr. y Chábeli; con Carlos Falcó tuvo a Tamara; y, con Miguel Boyer, ex ministro de Hacienda de España fue madre de Ana Isabel.

Te sugerimos leer