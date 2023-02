Curiosidades sobre el Nobel de Literatura Mo Yan | Fuente: Disufisón

A vísperas de la llegada del Premio Nobel de Literatura 2012, Mo Yan, para su presentación en la 24ª edición de la Feria Internacional del Libro de Lima (FIL LIMA), te contamos cinco curiosidades que debes conocer del escritor chino, autor de libros como “Grandes pechos, amplias caderas” y “Las baladas del ajo”.

SU NOMBRE ES UN SEUDÓNIMO

Su verdadero nombre es Guan Moye. El nombre con el que es mundialmente conocido es un seudónimo, cuya traducción significa “no hables”, en memoria a su infancia en Giami, China, y a la Revolución Cultural maoísta, época de revalorización del pensamiento comunista, en la que sus padres le decían repetidas veces que no hablara para no decir nada incorrecto.

GAO SHUJUAN, SU MADRE Y SU INFLUENCIA

En su discurso para recibir el máximo galardón de las letras, Mo Yan confesó que lo único que echaba de menos en ese momento era a su mamá, Gao Shujuan. Como relató al comienzo de este, su madre era una persona amable y sabia, quien se había inmortalizado en su mente, dejándole no solo lecciones de vida, sino una gran influencia en su estilo de escritura. Después de recibir el premio, Mo Yan regresó a su pueblo y visitó la tumba de su madre.

GARCÍA MÁRQUEZ Y FAULKNER

En más de una entrevista, inclusive durante su discurso para el Nobel, Mo Yan ha reconocido su enorme gratitud hacia los legendarios William Faulkner y Gabriel García Márquez, en quienes se ha inspirado para el proceso de creación del distrito Dongbei de Gaomi en sus obras. Calificado como el ‘Kafka chino’, la Academia Sueca ha calificado su universo como un “realismo alucinatorio”, al estar tan cerca pero tan lejos del de su par colombiano.

HAMBRE Y SOLEDAD: SUS DOS MUSAS

Su literatura está influida por el entorno rural en el que nació: un pueblo chino de condiciones humildes llamado Gaomi que se popularizó gracias a su obra Sorgo rojo. Hambre y soledad son sus dos musas, como él mismo confiesa en uno de sus libros de cuentos Shifu, en el que describe un poco de su infancia. Mo Yan escribe, “evidentemente la experiencia de pasar hambre no puede por sí misma transformar a uno en escritor, pero cuando me convertí en uno tenía una comprensión más profunda de la vida gracias a ello. (…). El éxito, los ideales, la carrera laboral o el amor no valen nada con el estómago vacío”.

EL DATO

Mo Yan estará presente el martes y miércoles, 30 y 31 de julio, con dos ponencias sobre temáticas recurrentes en sus obras como “el humor y el poder” y “alimento y el hombre común”, junto al poeta Marco Martos, la periodista Patricia Castro Obando y al escritor Ricardo Sumalavia, respectivamente. Finalmente, el 31 de julio estará firmando autógrafos en la FIL Lima 2019 a las 6:00 P.M.

