Su nombre es David Calvo, pero en YouTube es conocido como Celopan. Desde los 17 años se convirtió en youtuber y ha logrado sumar a casi 3 millones de suscriptores en sus dos canales (Celopan y CeloVlogs). Se ha probado como presentador de televisión y presentó su cuarto libro en la FIL Lima 2019. Con 22 años, sabe que lo construido a través de sus redes sociales es la marca Celopan, gracias a la cual podrá probar otras facetas. Una vejez como youtuber no es algo que se plantea el catalán.

¿Qué te llevó de ser youtuber a empezar a escribir libros?La oportunidad. Jamás pensé que podría llegar a publicar lo que escribía. Me he refugiado siempre en la escritura como método para afrontar, incluso a veces problemas. Cuando Planeta me ofreció la posibilidad, hace años, la rechacé porque no sabía cómo hacerlo. No quería hacerlo mal y me tomé tiempo para hacerlo bien [...] Hay sentimientos e historias que prefiero contar en papel y no en video.

¿Los videos han sido otro refugio para ti?Sí, totalmente. Estás en la casa, prendes la cámara y estás solo [...] La cámara es un refugio para muchos y para mí el libro es como santuario donde nadie es capaz de llegar excepto el lector. Muchas veces los youtubers tenemos la etiqueta de que nuestros libros son como una camiseta, como merchandising y yo no lo pienso jamás así. Desde que tuve la oportunidad de publicar lo traté con respeto. Por ello intento que el lector consiga ver a otra persona que no es la que ve en los videos. Soy más real en los libros que en los videos [...] soy yo con todo el esplendor que las palabras pueden dar.

Las editoriales también buscan youtubers o rostros conocidos pensando en las ventas. ¿Cómo has visto este tema?La oportunidad de escribir puede llegar porque tienes muy buen material o porque eres una cara conocida que va a vender. Creo que es algo por lo que hay que luchar si uno quiere. Por ejemplo, la editorial me ayudó mucho. Les plantee que quería escribir una novela [...] comercialmente hubiera sido más lógico un libro normal de lo que hacían los youtubers en ese momento y yo decidí romper con ello. El segundo fue de poesía y rompía una vez más las normas [...] Entiendo que el libro no es un accesorio o algo que puedas comprar, yo lucho contra eso [...] Y hay que entender que muchos lectores no llegarían a leer si no fuera de esa forma. Tampoco es algo malo.

¿Cómo nace tu cuarto libro "Eres el príncipe de todos mis palacios", que presentaste en la FIL Lima 2019?Nació de esos mensajes que uno escribe en Whatsapp y no envía. De borradores de tuits que no he publicado. Esas confesiones cuando lo estás pasando mal porque has roto con tu pareja. No solo cosas personales mías, también hay historias de amigos y conocidos al ponerme en su piel. Me gusta mucho que la gente se identifique con ello, es lo más complicado y es chulo.

Tienes una relación muy directa con los fans, ¿en algún momento has sentido que hay una sobreexposición?En algún momento sí se han sobrepasado límites extraños como que vengan a tu casa o una barrera difusa entre si somos amigos o conocidos. En realidad, me gusta esa ambigüedad porque hay gente que no está cómoda de conversar con sus padres o amigos de problemas y que yo hable ─de un tema que les afecta─ hace que empaticen y reflexionen conmigo. Eso no lo conseguiría sin esa relación tan profunda e intensa que se forma entre un desconocido y alguien que acude a ver un video y se queda. Hay momentos en que uno dice '¡ostra, esa exposición no puede ser buena!'; pero luego te trae momentos muy bonitos [...] También hay muchos tipos de youtubers, pero para mí que un video tenga un millón de visitas no es lo importante, sino que el mensaje sea lo más bueno posible.

En el 2017 publicaste un video llamado "Llevo mucho tiempo odiándome a mi mismo". ¿Cómo fue el proceso para volver a quererte?Ese es uno de los procesos más complicados que he tenido últimamente. Ese video es un texto que escribí y forma parte del nuevo libro. Llevo dos años pasando por una etapa complicada. Por fin he acabado con ella con un libro.

¿Fue terapéutico?Sí, ha sido terapéutico y mi terapeuta me decía que debía escribir porque tenía muchas emociones que debía soltar [...] Ha sido una etapa complicada en mi vida y la he recopilado en un libro. "Eres el príncipe de todos mis palacios" habla del amor, desamor y amor propio; pero el siguiente habla sobre todo del amor propio. Creo que es una batalla que todos tenemos pendiente ─en mayor o menor medida─ y es un libro que puede ayudar a mucha gente. Yo también trabajo cada día con ello.

Muchas personas recurren a ti, ¿te mandan muchos mensajes preguntándote sobre la autoestima?Muchísimo. Cuando toco temas de autoestima o confieso que no soy tan perfecto ─como en los videos─ la gente lo confiesa también conmigo [...] Intento ayudarles, en la medida de lo que puedo, poniendo el ejemplo [...] Hay que empezar a naturalizar muchas cosas que probablemente por tabús no hablamos.

¿Cómo lidias con los haters?(Risas). Depende del día. Podría contarte que muy bien, pero hay días que me levanto y, si mi autoestima no está muy bien, al leer un mensaje dejo de estar en redes sociales todo el día [...] Intentaba que no hubiera nada que se pudiera criticar, pero la realidad es que siempre va a haber gente que no le va a gustar algo. Por mucho que te esfuerces en ser perfecto, no lo eres. Intentar retocar eso es imposible. Vale más la pena mostrarse real porque es lo más bonito que tenemos. Creo que debería producirme recelo no responder; parece que permito el ataque, pero a veces hay que dejar pasar y seguir con lo tuyo.

Llegaste a presentar una denuncia por mensajes homofóbicos que recibiste. ¿Cómo quedó el tema?Cuando hice un video diciendo que era homosexual [ ...] recibí muchos mensajes homofóbicos y nunca los denuncié. Lo que pasó es que recibía mensajes de muerte y me pareció... ¡Hombre! Esto no puedo permitirlo porque hay niños a los que les hacen ciberbullying y no quiero que piensen que pueden permitir que los pisoteen. Cuando llegué a la comisaría se lo tomaron muy en serio. Luego lo visibilicé y me llegó un mensaje del chico pidiendo perdón, le dije que acepto. Me confesó que era pequeño y sus padres se enteraron. Hombre, quizás para el niño fue una bronca muy fuerte [...] Hace poco recibí una amenaza muy fuerte con algo de mi perro, es de gente que cree que con un pseudónimo puede hacer lo que quiera. A veces sí hay que dar un golpe en la mesa.

Ser youtuber es tu trabajo y te ha abierto muchas puertas, ¿en un futuro, digamos en 30 años, te ves aún en este oficio?Esa es una de las preguntas que nunca me cuestiono mucho porque al final te puede rallar. Mi trabajo se define mucho también por la marca que he construido como Celopan. Intento no pensar solo en YouTube sino en nuevas redes sociales, en hacer cosas que me apetezcan y ver si gustan. Yo no me planteo en 20 años seguir siendo youtuber. Estoy estudiando la carrera de derecho [...] Ahora quiero reconectar con YouTube [...] A largo plazo no creo que desaparezcan los youtubers. Cuantas más redes sociales más profesiones puede haber, pero debes cuidar tu marca y tampoco poner todos los huevos en la misma cesta.

