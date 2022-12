Un relato inédito de Ernest Hemingway fue publicado por la revista The New Yorker a casi 60 años de su muerte. | Fuente: EFE

La obra de Ernest Hemingway continúa creciendo tras 59 años de su muerte, con la aparición frecuente de relatos inéditos. Esta vez, la revista The New Yorker publicó, hace unos días, una ficción del Premio Nobel de Literatura, titulada “Pursuit as Happiness”.

Se trata de un relato de tinte autobiográfico, que en español podría llevar el título de “Búsqueda como felicidad” y que guarda elementos en común con su célebre novela “El viejo y el mar”, esa pieza breve sobre un viejo pescador en La Habana que ganó el Premio Pulitzer en 1953.

En “Pursuit as Happiness”, las acciones transcurren en un pueblo de La Habana (Cuba), pero el protagonista no se llama Santiago, como en “El viejo y el mar”, sino Ernest, quien se encuentra en la costa cubana haciendo pesca de altura cuando se topa con un pez enorme que lo obsesiona.

Aunque por el momento solo está disponible en inglés, el relato inédito también está poblado por otros personajes como Josie, sobrenombre de Joe Russell y amigo de Hemingway con quien solía pescar en Cuba, y Carlos Gutiérrez, quien fue oficial de cubierta de su barco El Pilar.

Asimismo, como en otras obras del autor de "Adiós a las armas", esta ficción también revela un trasfondo: el conflicto político de la Cuba de la década de 1930, cuando el general Gerardo Machado gobernaba la isla. Un clima represivo que se hace evidente en el encuentro de los personajes con la Policía cubana.

HISTORIA DE UN RELATO PERDIDO

“Pursuit as Happiness” llegó a las manos de la revista neoyorkina gracias a Seán Hemingway, nieto del escritor, quien encontró el manuscrito de su abuelo durante una incursión a la colección Ernest Hemingway de la Biblioteca y Museo John F. Kennedy en Boston (EE.UU.).

El nieto del aclamado autor se encontraba preparando una nueva edición de “El viejo y el mar”. De modo que, mientras revisaba cartas, fotografías, entre otros materiales de archivo, dio a parar con este relato al que calificó de “joya entre el material inédito”.

“Me resulta difícil clasificarlo como ficción o no ficción, porque gran parte de la historia es autobiográfica, pero prefiero pensar en ella como ficción. Está cuidadosamente elaborada y se lee como una breve obra de ficción”, dijo a The New Yorker.

El manuscrito que halló, sin embargo, no contaba con un título. Y Patrick, el tío de Seán y segundo hijo de Ernest Hemingway, fue quien decidió bautizarlo como “Pursuit as Happiness” en alusión a una sección de “Las verdes colinas de África”, otro libro del laureado escritor.

“Creo que es un título muy adecuado para esta historia inédita, porque no se trata solo de atrapar y perder un gran marlín, de la misma manera que ‘El viejo y el mar’ no se trata solo de atrapar y perder un gran marlín (…) Se trata de la alegría de pescar y la felicidad que trae”, acotó Seán.

