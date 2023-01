De Wattpad a los libros: Darlis Stefany y Ximena Renzo, dos escritoras que 'nacieron' en Internet | Fuente: SBS Librería

Darlis Stefany y Ximena Renzo jamás creyeron que un hobby cambiaría sus vidas. Pero, así fue. Escribir fanfiction (historias creadas por fans) era un pasatiempo hasta que, con su popularidad en Wattpad, (comunidad para escritores y lectores en la que sus usuarios pueden publicar diversos textos) lograron publicar un libro. Antes de ser escritora, Dalis estaba enfocada en sus estudios universitarios de Ciencia Política; Ximena en ser licenciada en Turismo.

Aunque no se conocían, ambas vivieron historias parecidas: su pasión por la lectura las llevó a escribir pequeños relatos relacionados a sus sagas favoritas y su saltó al mundo editorial llegó rápidamente. RPP conversó con ambas escritoras sobre Internet, los jóvenes lectores y el camino que las llevó a dar el salto desde las pantallas.

Internet ha revolucionado muchos ámbitos de nuestra vida. Ambas comenzaron publicadno en Wattpad: ¿Cómo se logra el éxito (o no) en ese medio?

D: Mi primer contacto con Wattpad consistió en una manera de relajarme y despejar mi mente del estrés universitario que llevaba. El inicio fue una montaña rusa de emociones: llegué sin esperar grandes cosas, por lo que fue una absoluta sorpresa cuando vi todo el éxito que estaba teniendo. Me gusta pensar que le he puesto empeño y corazón para llegar a donde estoy, escribo las historias que me gustarían leer y siempre mantengo una relación cercana con mis lectores, me gusta llamarlos mi familia.

X: Inicié en Wattpad gracias a una amiga, inicié por los Jonas Brothers (leyendo y escribiendo fanfics). Pienso que el éxito se consigue con mucha paciencia y constancia. Esforzarse y no dejarse vencer por el qué dirán es la clave.

Entrar al mundo editorial es difícil, principalmente para escritores jóvenes: ¿cuál es la labor de plataformas como Wattpad para impulsar carreras como la suya?

D: La labor de Wattpad es darte visibilidad, como un estudio de mercado que te permite ver qué estás haciendo bien y dónde debes mejorar. Es una herramienta que permite explotar tu potencial y que las librerías vean el impacto que tienes en los lectores, tu nivel de alcance y dónde están tus puntos fuertes y débiles.

X: Ayuda a ver las estadísticas de qué funciona y que no. Eso nos ayuda mucho.

La creación literaria en Wattpad puede tener como mayor inconveniente la falta de derechos de autor. ¿Cómo puede un joven escritor- que inicia en esta plataforma- cuidar sus derechos y monetizar sus historias?

D: Los temas de derecho de autor son complicados y coloquialmente diría que “un dolor de cabeza”. Cuando compartes en internet de manera gratuita, te expones a plagios o reproducciones ilegales del mismo. Es por ello que el primer paso antes de subir tu contenido a Wattpad o cualquier plataforma de escritura, es registrar tu trabajo en páginas gratuitas como safe creative que te permiten registrar tus historias de manera gratis. En cuanto a monetizar es incierto, no puede ser algo garantizado.

X: Hay páginas gratuitas que te ayudan a proteger tus historias por un tiempo. Aunque es siempre importante que lo hagan de una manera legal. He visto de cerca el plagio muchas veces, y aunque Wattpad todas la veces solucionó los problemas, es mejor estar protegido.

Hablemos un poco de sus historias como lectoras, ¿cuál fue el libro que te capturó e inició con esa pasión? ¿alguno que te llevó a escribir?

D: En tercer grado de primaria se nos asignó leer Harry Potter, ese fue mi primer contacto con el mundo de la ficción. Pero es siendo adolescente cuando comienza el fenómeno Crepúsculo, ahí mi adicción fue creciendo. Mi iniciativa por escribir nace de querer crear mi propio mundo y poder escribir exactamente las historias que me apetecían leer.

X: Sin contar los fanfics, mi mamá es profesora, entonces desde muy pequeña se me inculcó la lectura. Mi papá es bastante creativo. Entonces siento que ambos me impulsaron (sin querer) a hacer algo que ni yo sabía que haría en el futuro.

