Alfredo Bryce Echenique celebró, este año, su cumpleaños 80 acompañado por el lanzamiento del tercer tomo de sus antimemorias "Permiso para retirarme", con el que anuncia su retiro de la literatura.

A pesar de ello, él no se siente un "ex escritor". "Si tengo que entrar en esa condición, entraré. Pero no me siento así en absoluto. Creo que he volteado la página, nada más", señaló al programa "Letras en el tiempo" de RPP Noticias.

A propósito del lanzamiento de su último libro, el escritor de "Un mundo para Julius" conversó sobre distintos pasajes de su vida y obra. Sobre su relación con el Perú, a donde regresó en el 2009 tras 45 años de exilio voluntario, Alfredo Bryce Echenique comentó: "Perú para mí es siempre algunos paisajes y algunos amigos. Más no me interesa. Viajo bastante por la sierra y me dedico a estar con mis amigos que son bastantes".

PRESENTACIÓN El sábado 25 de mayo, a partir de las 4:30 p.m., se desarrollará un homenaje a Alfredo Bryce Echenique. Contará con música, venta de libros y la presentación del libro "Permiso para retirarme. Antimemorias 3" con el mismo escritor. Lugar: Plaza de Armas de La Punta. Ingreso libre.

Durante la entrevista para "Letras en el tiempo" también recordó su anécdota con el expresidente Juan Velasco Alvarado (quien le prometió la embajada en Venecia), sus estudios en leyes para complacer a su padre, su residencia en París y la presencia de sus familiares en sus antimemorias.

Después de una carrera de más de 50 años y en la que produjo más de 30 títulos, entre novelas, cuentos y memorias; Alfredo Bryce Echenique se despide de la literatura con "Permiso para retirarme. Antimemorias 3". El autor publicó su primer cuento "Huerto cerrado" (1968) en Francia, donde produjo gran parte de su obra y, ya consagrado, se trasladó a España hasta su retorno a Lima en 2009.

Bryce Echenique espera con ilusión poder ver en el cine su célebre novela "Un mundo para Julius", dirigida por la peruana Rossana Díaz Costa, después de otros intentos por llevar a la pantalla alguna de sus obras.

