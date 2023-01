El vocalista de AC/DC, Brian Johnson, lanzará un libro de memorias titulado 'Las vidas de Brian'. | Fuente: Discovery Channel

El vocalista de la banda AC/DC, Brian Johnson, publicará sus memorias el próximo 26 de octubre en un libro titulado "The Lives of Brian" ("Las vidas de Brian"), según anunció a través de Twitter."Pasé de niño de coro a cantante de rock'n'roll, y ahora he escrito un maldito libro sobre ello", reveló el vocalista británico en un mensaje acompañado de un video con imágenes de conciertos y de su vida personal, junto con letras sobreimpresas en las que se lee "leyenda del rock", "artista" y "amante de la adrenalina"."The Lives of Brian", ya disponible en preventa, aúna las vivencias de Brian Johnson antes y durante su etapa en AC/DC, con "algunas noches largas y noches geniales, días malos y muchos buenos", rememoró el cantante en redes sociales.

El segundo libro de Brian Johnson

Las memorias de Brian Johnson llegarán un año después de la confirmación del retorno de la banda australiana, fundada en 1973 por los hermanos Angus y Malcolm Young, con el disco "PWR UP", su primer álbum de material inédito en seis años, que salió a la luz en noviembre de 2020."The Lives of Brian" será el segundo libro de Johnson, de 73 años, tras publicar las memorias "Rockers and Rollers: A Full-Throttle Memoir", en las que escribió acerca de su pasión por los coches y los deportes de motor.

Como se recuerda, Brian Johnson se sumó a AC/DC en 1980, después de que el anterior vocalista Bon Scott falleciera en febrero de aquel año a causa de una intoxicación etílica y broncoaspiración. Su característica voz chillona encontró un lugar fundamental en la banda a partir del álbum "Back In Black".

(Con información de EFE).

