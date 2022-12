La exposición 'Invasión Británica 2' rinde tributo a los músicos de rock de los sesentas. | Fuente: C.C. Británico

El rock no ha muerto. Aunque algunos lo tilden de "dinosaurio" y vaya cediendo espacio en los festivales, ahí sigue: en la mente y el soundtrack de nuevas generaciones que van descubriendo a los Beatles, Rolling Stones y David Bowie. En la muestra "Invasión Británica 2", que se presenta en la galería del Británico, se rinde tributo a los músicos de los años 60 que han poblado nuestra memoria con sus letras.

Son 43 artistas nacionales -de Cherman a Daniel Vargas, entre otros- quienes colaborar en la exposición. El curador Jaime Higa comentó que la idea surgió después de notar el interés de varios artistas peruanos jóvenes que hacían retratos de sus bandas preferidas, muchas de aquella época. "También estaba el ánimo de revisar cuán importante ha sido para diversas generaciones y en la música comtemporánea", sostuvo a RPP Noticias.

Retratos de The Beatles, The Rolling Stones, The Animals, Pink Floyd y Bowie forman parte de la muestra, que se presenta hasta diciembre. "En realidad, esas bandas y solistas se han convertido en clásicos. El rock, por su largo recorrido, es probable que no tenga que ver específicamente con una generación, sino que encaja con dos generaciones", apunta.

Este tributo al rock británico también tiene un toque peruano al acercar algunos rostros conocidos a nuestra caótica Lima. Busque la obra de Juan Chauca de los Beatles cruzando Paseo Colón o la de Gonzalo Altamirano que fusiona a Cream con Chacalón.

En el 2017, se presentó la primera edición de la exposición "Invasión Británica". Para el 2021, se planea atacar una nueva década: los setentas con el glam, la música progresiva y el punk. Estamos listos para ser invadidos.

Horario: Hasta el domingo 8 de diciembre. De lunes a sábado, de 10 a.m. a 8 p.m. Domingos y feriados, de 2 a 8 p.m.Lugar: Galería John Harriman del Británico. Jr. Bellavista 531 / Malecón Balta 740, Miraflores.Ingreso libre.* Programa gratuito de visitas guiadas a cargo de historiadores de arte de 4 a 8 p.m. todos los días.

