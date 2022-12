Se viene una impresionante temporada, ¡llena de acción! | Fuente: A-1 Pictures

El portal de noticias ANN reportó mediante una entrevista a Sora Amamiya, quien interpretará los nuevos temas de cierre, que la tercera temporada de Nanatsu no Taizai (The Seven Deadly Sins) tendrá 40 episodios.

Todo el elenco de actores de voz de la temporada anterior regresa para darle vida a los caballeros sacros del reino de Lioness:

Yuuki Kaji como Meliodas

como Meliodas Sora Amamiya como Elizabeth

como Elizabeth Misaki Kuno como Hawk

como Hawk Aoi Yûki como Diane

como Diane Tatsuhisa Suzuki como Ban

como Ban Jun Fukuyama como King

como King Yuuhei Takagi como Gowther

como Gowther Maaya Sakamoto como Merlin

como Merlin Tomokazu Sugita como Escanor

