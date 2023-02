¡Nueva temporada! | Fuente: A-1 Pictures

Meliodas y los siete pecados capitales estarán de regreso muy pronto, ya que A-1 Pictures acaba de lanzar un nuevo traíler sobre la próxima temporada de Nanatsu no Taizai (o The Seven Deadly Sins), la cual se estrenará en octubre del 2019.

Junto con el tráiler apreciamos nuevo arte conceptual con nuestros siete protagonistas, a los arcángeles Ludociel, Sariel y Tarmiel y varios de los demonios restantes de los 10 mandamientos, el hermano de Meliodas, Zeldris, el poderoso Estarossa y los antiguos demonios Chandler y Kusack, quienes serán nuevos y poderosos rivales.

Adicionalmente, todo el elenco de actores de voz de la temporada anterior regresa para darle vida a los caballeros sacros del reino de Lioness:

Yuuki Kaji como Meliodas

como Meliodas Sora Amamiya como Elizabeth

como Elizabeth Misaki Kuno como Hawk

como Hawk Aoi Yûki como Diane

como Diane Tatsuhisa Suzuki como Ban

como Ban Jun Fukuyama como King

como King Yuuhei Takagi como Gowther

como Gowther Maaya Sakamoto como Merlin

como Merlin Tomokazu Sugita como Escanor

