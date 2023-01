Rebuild of Evangelion anuncia la fecha de lanzamiento de su próximo avance. | Fuente: Khara

La cuenta oficial en Twitter de la franquicia Evangelion acaba de anunciar que durante el próximo Japan Expo -un evento simultáneo en Los Ángeles, Shanghai y París este 6 de julio de 2019- se mostrará un avance de 10 minutos y 40 segundos de la próxima y última película de The Rebuild of Evangelion, la cual lleva por título "Evangelion 3.0+1.0".

Se sabe que estudio Khara se encuentra actualmente trabajando en esta película desde el 2017 y en japonés tiene un título algo diferente. En su idioma nativo lleva el título de "Evangelion Shin Gekijōban :|| ", se indica que el símbolo ":|| " se utiliza en la música para mostrar repeteición después de llegar al final de un compás.

¿Esperas con ansias la última parte de esta reconstrucción del legendario Evangelion? Esta nueva re-imaginación de la serie comenzó en 2007 con la película Evangelion: 1.0 You Are (Not) Alone y terminará este 2020 en una fecha aún por determinar.

