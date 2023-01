El anime es considerada como una de las mejores de todos los tiempos | Fuente: Wit Studio

'Attack on Titan' (Shingeki no Kyojin) es el anime del momento. La historia de la segunda parte de la tercera temporada ha solidificado su dominio y los fanáticos consideran que sus capítulos son los mejores de la TV en la historia. Tal soporte no pasa desapercibido por Wit Studio, la productora de la serie animada, cuyos responsables acaban de mandar un mensaje de agradecimiento a los aficionados.

El estudio escribió en su cuenta de Twitter lo agradecido que está el equipo por el recibimiento de sus nuevos capítulos. Animó a compartir la serie con amigos que no conocen nada del tema.

“Los trabajadores del estudio están mejorando gracias al apoyo de cada uno de los fanáticos en la tercera temporada de Attack On Titan. Sería bueno si puedes difundir la serie entre amigos, dejar un mensaje de texto y decir ‘vean Attack on Titan’. ¡Gracias por su apoyo!”, escribieron los responsables.

La historia central del anime se basa en Eren Jaeger y sus amigos Armin y Mikasa. Ellos viven en una ciudad rodeada por enormes muros que los protegen de enormes titanes. Sin embargo, un día uno de ellos logra ingresar al pueblo y destruye todo a su paso, asesinando a la madre del protagonista. El grupo de amigos jurará venganza y lucharán por derrotar a cada uno de ellos.

La segunda parte de la tercera temporada contará con 12 episodios que se emitirán semanalmente. Todos los domingos se publicarán en el canal japonés NHK General TV. En el transcurso de las horas, Crunchyroll y Funimation subirán el capítulo original con subtítulos en inglés y español.

