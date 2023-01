Ash necesita ganar a Gladion para ganar la Liga Alola. | Fuente: TV Tokyo

Para los fanáticos de Pokémon, existe una regla que se ha cumplido a lo largo de los años: Ash Ketchum no puede ganar una liga regional. Desde 1997, el protagonista no ha podido tener la máxima condecoración en la historia (la Liga Naranja no cuenta), por lo que verlo llegar a una final de un campeonato es más que emocionante para los seguidores del anime.

Como parte de los últimos capítulos de la serie Pokémon Sol y Luna, el natural de Pueblo Paleta ha conseguido clasificar a la fase final de la Liga Alola frente a un viejo conocido, Gladion, con grandes posibilidades de coronarse campeón. ¿Se acabará su mala suerte?

Si aún no ves el episodio 138, no sigas leyendo

Este domingo 8 de septiembre, se estrenó la primera parte de la gran final entre Ash y Gladion. El primero inició el combate con Melmetal y el segundo con Silvally.

La criatura de Ash, pese a su gran poder, demostró gran lentitud y cayó derrotado ante el rival. Por fortuna, Pikachu logro vengarse de él y lo eliminó.

La antesala para el próximo capítulo queda de la siguiente forma: Pikachu contra Zoroark.

Fecha y hora del episodio 139

Domingo 15 de septiembre

México / Ecuador / Colombia / Perú : 4:00 a. m.

: 4:00 a. m. Chile : 5:00 a. m.

: 5:00 a. m. Argentina: 7:00 a. m.

¿Podrá Ash obtener el campeonato?

