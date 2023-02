La producción ha sido de las más aplaudidas de los últimos años en Netflix. | Fuente: Netflix

The Witcher se ha convertido en una franquicia exitosa. La serie desarrollada para Netflix -protagonizada por Henry Cavill- elevó a los libros originales y a los videojuegos base a la masividad. Esta fiebre no quiere ser desaprovechada por sus creadores y ahora se ha anunciado una película de anime de la saga.

El propio servicio de streaming confirmó que está desarrollando el proyecto The Witcher: Nightmare of the Wolf, una película de anime creada para expandir el mundo de la serie y del que se venia rumoreando desde hace días.

Esta producción está siendo dirigida por Lauren Schmidht Hissrich y su guion está a cargo de Beau DeMayo. Ambos trabajaron en la primera temporada de la serie. El anime será producido por Studio Mir, responsables de ‘Avatar: The Legend of Korra’ y ‘Voltron: Legendary Defendary’.

La primera temporada de The Witcher está actualmente disponible en Netflix y ya ha sido renovada para la segunda temporada, que se estrenará en algún momento en 2021. Sobre el anime, aún no hay fecha de estreno.

