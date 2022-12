El primer episodio del anime se estrenó el 4 de octubre de 1995. | Fuente: Tv Tokyo

La Casa de la Moneda de Japón ha anunciado monedas conmemorativas del anime Neon Genesis Evangelion por sus 25 años de creación.

A partir del 17 de septiembre, la institución financiera pondrá en reserva unos 20 mil sets de monedas de denominación de 1,5, 10, 50, 100 y 500 yenes. Los interesados podrán obtenerlos a 13 mil yenes (129 dólares) por paquete. Estas monedas, aunque son de colección, también se pueden ocupar para cualquier transacción.

Además, 50 mil sets tendrá una medalla de plata con la imagen de Shinji y Rei por 25 dólares.

Neon Genesis Evangelion y sus monedas. | Fuente: Difusión

Neon Genesis Evangelion es considerado como un anime de culto. Se encuentra disponible en Netflix y sus desarrolladores ya se encuentran producción una cuarta película de su última tetralogía. La saga de Rebuild of Evangelion está conformadaa la fecha por tres cintas: "Evangelion: 1.0 You Are (Not) Alone" de 2007, "Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance" de 2009 y "Evangelion 3.0: You Can (Not) Redo" de 2012. Estas películas buscan revalorizar todo el material de la serie.

