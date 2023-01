El anime popularizó el género en todo el mundo. | Fuente: Gainax

Luego de meses de la emocionante noticia sobre la llegada de Neon Genesis Evangelion a Netflix, ahora por fin podremos disfrutar la serie en la plataforma.

La clásica serie de anime se unió al catálogo de Netflix este viernes 21 de junio desde horas de la madrugada.

Además de la serie, las películas Death and Rebirth y The End of Evangelion también estan incluidas en el catálogo. La obra de Hideaki Anno estará disponible en su totalidad en la plataforma en full definición y doblaje total al español.

