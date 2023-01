La editorial Shueisha habría demandado al sitio por infringir sus propiedades intelectuales como Dragon Ball Super y Boruto: Naruto Next Generations. | Fuente: Composición

Un duro golpe para los lectores de manga en Internet. Un reporte del portal TorrentFreak informa que Mangastream, una de las páginas web de escaneo y traducción de manga más grandes de toda la Internet, ha cerrado indefinidamente. Tanto el dominio del sitio como su cuenta de Twitter han desaparecido sin dejar rastro alguno a través de un anuncio o publicación.

Según el artículo, la razón detrás del cierre de este repositorio de manga habría sido una demanda impuesta a los responsables de la página por parte de Shueisha, la editorial de algunos de los mangas más populares del mercado como Dragon Ball Super, One Piece y Boku no Hero Academia, bajo los delitos de infracción de propiedad intelectual ante los tribunales de Estados Unidos a inicios de año.

Y es que es importante recordar que estas páginas web que abundan por la Internet se tratan de sitios ilegales que, si bien traducen estas obras del japonés a otros idiomas como el inglés o el español, escanean los mangas y los distribuyen por la red infringiendo el derecho a la propiedad intelectual que tienen las editoriales niponas sobre ellas.

El cierre de Mangastream no es el único caso reportado recientemente respecto a sitios que distribuyen manga de forma ilegal. El portal Jaimini’s Box, otro sitio dedicado a estas actividades, desistirá de escanear y traducir la Shukan Shonen Jump, revista semanal de Shueisha, y se dedicará a hacer animaciones para Internet. De esta forma, el grupo ha optado por dejar de dedicarse a obras como One Piece, Black Clover y Dr. Stone para no ser demandados por la editorial.

Mensaje del equipo de Jaimini's Box en el que detalla su cese de actividades de escaneo y traducción de las obras de Shueisha. | Fuente: Jaimini's Box

Entonces ¿puedo leer manga gratis y de forma oficial en Internet?

Por supuesto que sí. A pesar de que sus catálogos no son tan extensos, existen diversas páginas y aplicaciones autorizadas para distribuir manga de forma legal y gratis. Manga Plus es la plataforma oficial de Shueisha para leer los últimos capítulos de obras de la editorial como las ya mencionadas Dragon Ball Super y Boku no Hero Academia.

Página de inicio de Manga Plus | Fuente: Shueisha

Incluso existen precedentes de páginas que se dedicaban a difundir manga ilegalmente por la Internet y se regularon para contar con la autorización de diversas editoriales niponas. Tal es el caso de Manga Rock, un portal tan exitoso que logró posicionarse por encima de webs como The Pirate Bay en la elección de los lectores de la red.

Página de inicio de Manga Rock. | Fuente: Manga Rock

También está Crunchyroll que, si bien es cierto es más conocido por su servicio de streaming de anime, cuenta con varios títulos en su catálogo disponibles para los lectores. Eso sí, este servicio es de paga por lo que si lo que deseas es leer sin pagar, probablemente no sea la opción para ti.

Página de inicio de Crunchyroll Manga | Fuente: Crunchyroll

