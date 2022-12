'Kimetsu no Yaiba' ha roto más de un récord durante el 2019, tras superar a 'One Piece' en ventas de manga en Japón. | Fuente: Tokyo MX

"Kimetsu no Yaiba" no deja de sorprender a los fánaticos del anime alrededor del mundo. La ficción japonesa se posiciona como la mejor serie animada del año, según los Anime Awards organizados por la plataforma Crunchyroll.

El anime basado en el manga escrita e ilustrada por Koyoharu Gotōge lidera la lista de animaciones japonesas estrenadas en el 2019. Asimismo, "Kimetsu no Yaiba" recibió el premio a Mejor personaje y Mejor escena de lucha.

Las votaciones se dieron a través de la web de Crunchyroll, reconocida plataforma para ver series de animación japonesas, y acumuló 11 millones de votos registrados por usuarios en el mundo. Cabe recordar que el éxito también se traduce en sus ventas de manga a nivel Japón, debido a que logró un récord histórico tras superar al legendario “One Piece”.

"Kimetsu no Yaiba" se centra en la historia de Kamado Tanjiro, un joven que vende carbón para ayudar a su familia, pero ve su vida cambiar radicalmente después de que un demonio masacrara a todos sus seres queridos, a excepción de su hermana Nezuko. Sin embargo, esta última será transformada en un demonio, y él, convertido en un asesino de estos seres, buscará respuestas para lograr que Nezuko vuelva a ser humana.

Estos son todos los ganadores de los Anime Awards de Crunchyroll:

Anime del año - Kimetsu no Yaiba

Mejor animación - Mob Psycho 100 II

La Mejor Secuencia de Opening - Mob Psycho 100 II

La Mejor Secuencia de Ending - Kaguya-Sama: Love is War

Mejor personaje masculino - Tanjiro Kamado de Kimetsu no Yaiba

Mejor personaje femenino - Raphtalia de The Rising of the Shield Hero

Mejor canción - Mocky de Carole & Tuesday

Mejor actuación de doblaje en Japonés - Yuichi Nakamura en JoJo's Bizarre Adventure: Golden Wind

Mejor actuación de doblaje en Inglés - Billy Kametz en The Rising of the Shield Hero

Mejor Director - Tetsuro Araki en Ataque a los Titanes - Temporada 3

Mejor Diseño de personajes - Satoshi Iwataki por Dororo

Mejor protagonista - Senku de Dr. STONE

Mejor antagonista - Isabella de The Promised Neverland

Mejor escena de lucha - Tanjiro y Nezuko contra Rui en Kimetsu no Yaiba

Mejor pareja - Kaguya Shinomiya y Miyuki Shirogane en Kaguya -Sama: Love is War

Mejor Drama - Vinland Saga

Mejor Fantasía - The Promised Neverland

Mejor Comedia - Kaguya-Sama: Love is War

