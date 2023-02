El servicio ha confirmado que llegará primero a México y Brasil | Fuente: Funimation

El servicio de distribución norteamericano de anime Funimation ha anunciado su llegada a Latinoamérica a finales de este año, específicamente diciembre para México y Brasil. Para el resto de países, se espera su llegada en semanas posteriores.

"El anime es especial porque le llega de igual modo a las personas de distintas culturas, países e idiomas en todo el mundo. El público de América Latina está entre los más apasionados a nivel mundial y viene pidiendo más”, comentó Colin Decker, gerente general de Funimation.

Según comenta el sitio oficial, serán más de 200 series las que estarán disponibles desde el lanzamiento de la plataforma, incluyendo las últimas temporadas de series como la famosa Attack On Titan.

Parte del contenido a ser publicado será: My Hero Academia, Overlord, Sword Art Online, Fruits Basket, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, Cowboy Bebop, Steins;Gate, Love Live! Sunshine!!, Danganronpa, Noragami, Rascal Does Not Dream of Bunny Girl Senpai, The Promised Neverland y Plunderer.

Esta aplicación estará disponible en Android, iOS, Windows, PlayStation 4 y Xbox One a un precio aún por confirmar.

