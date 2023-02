La película fue anunciada en 2012, pero diversos problemas han evitado su estreno. | Fuente: Khara Inc.

La película final de la saga de anime, Evangelion, Evangelion 3.0 + 1.0, ha suspendido su estreno en Japón debido a la crisis del coronavirus.

Por medios de las redes sociales, la compañía que desarrolla la cinta, Khara Inc., confirmó que su lanzamiento se retrasará de manera indefinida.

Anunciada en el 2012, Evangelion 3.0 + 1.0 estaba destinada a salir al mercado en el 2015, pero la participación del director Hideaki Anno en Shin Godzilla atrasó el lanzamiento.

La saga de Rebuild of Evangelion está conformada, a la fecha, por tres cintas: "Evangelion: 1.0 You Are (Not) Alone" de 2007, "Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance" de 2009 y "Evangelion 3.0: You Can (Not) Redo" de 2012. Estas películas buscan revalorizar todo el material del clásico anime.

¡Dale like al fanpage de PROGAMER en Facebook para mantenerte actualizado con las últimas noticias de videojuegos, anime, comics y cultura geek!

Te sugerimos leer