La película iba a estrenarse en 2015, pero su producción se retrasó hasta este año. | Fuente: Studio Khara

25 años después de su lanzamiento como anime, la exitosa franquicia Neon Genesis Evangelion estrenará una última película en todo el mundo. A través de la página oficial de Studio Khara finalmente tenemos una fecha oficial de la llegada de este esperado filme. El 27 de julio de 2020 conoceremos el final de la reinvención de la historia de Shinji Ikari y sus compañeros.

Gracias al periódico japones Asahi Shinbum, ya sabíamos que “Evangelion 3.0 + 1.0” llegaría a cines a mitad de 2020, pero ahora la fecha en que el reinicio de la franquicia terminará se ha oficializado para deleite de todos los fans.

Afiche oficial revelado con la fecha oficial del estreno de la película. | Fuente: Studio Khara

El cierre de esta tetralogía se anunció oficialmente en julio de este año en el Japón Expo. Luego de esto, asistentes al evento pudieron ver los primeros 10 minutos de la película de manera exclusiva, aunque se terminó filtrando en internet:

La saga de Rebuild of Evangelion está conformada, a la fecha, por tres cintas: "Evangelion: 1.0 You Are (Not) Alone" de 2007, "Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance" de 2009 y "Evangelion 3.0: You Can (Not) Redo" de 2012. Estas películas buscan revalorizar todo el material del clásico anime.

